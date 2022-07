Passare da una gamma termica o ibrida a una completamente elettrica non è semplice per nessuno. Non solo bisogna ripensare tutta la linea produttiva, ma occorre anche convincere i clienti più scettici all'efficienza delle auto a zero emissioni. Jaguar Land Rover ha deciso di provarci con anticipo.

Dopo l'annuncio della presentazione di tre nuovi SUV di fascia alta entro il 2025, ha annunciato che da quell'anno ci saranno in gamma solo auto a zero emissioni. Un obiettivo ambizioso, ma possibile, che anticipa i tempi di circa dieci anni rispetto alla tabella di marcia europea.

Stessa architettura, stesso DNA

L'idea, come avevamo già anticipato, è quella di presentare almeno tre nuovi SUV per tre diverse tipologie di clientele, entro i prossimi tre anni. Nuove auto che, almeno sulla carta, dovrebbero sì abbandonare i classici motori termici del Gruppo, ma mantenere tutte quelle doti tipiche delle auto inglesi, come la comodità e l'elevata qualità costruttiva.

Jaguar J-Pace

Il CEO di Jaguar Land Rover Italia, Marco Santucci, ha commentato:

Con I-Pace abbiamo lanciato il primo full electric SUV di lusso (nel 2018 molto prima della concorrenza) e, di fatto, aperto una nuova era per le auto elettriche. Un cambio di immagine importantissimo per tutto il settore perché prima dell’arrivo di auto di lusso elettriche, le vetture a batteria avevano un’immagine non di grande valore. Quella delle utilitarie con carrozzerie di plastica, da usare per piccoli spostamenti nei centri storici. Poi sono arrivate le auto di lusso a batteria da oltre 500 km di autonomia, con prestazioni mozzafiato, finiture raffinatissime, design futuribile.

Non solo auto

La mission sostenibile di Jaguar Land Rover non riguarda soltanto le auto. In ballo ci sono altri progetti, ad esempio il Gruppo sta collaborando con Pramac, leader globale nel settore dell'energia, per sviluppare un portatile di stoccaggio dell'energia alimentato dalle batterie dell'elettrica I-Pace.

Un modo del tutto nuovo per dare una seconda vita alle batterie che non sono più idonee all'utilizzo automobilistico.

Infine a partire dal 2025, con l'introduzione sul mercato della nuova gamma elettrica, tutte le nuove auto saranno equipaggiate con la piattaforma software Nvidia Drive, sviluppata dal colosso dell'informatica globale per rendere l'utilizzo quotidiano dell'auto più fluido ed efficiente.