Già a suo agio nella categoria SUV/Crossover, Land Rover per il 2022 si concentrerà sull'alto di gamma, con il rinnovamento dei suoi due modelli top ovvero Range Rover, la cui 5a generazione è stata presentata in anteprima alla fine del 2021, e Range Rover Sport che come di consueto seguirà a breve distanza, con presentazione entro l'anno.

L'altro nuovo modello atteso nei prossimi mesi è la terza variante del nuovo Defender, quella a 8 posti, che riprenderà la storica sigla 130 completando per ora la gamma. Quanto alla zona bassa del listino, non ci sono notizie su possibili novità: il fatto che Land Rover a fine 2021 abbia presentato gli ultimi aggiornamenti di Discovery Sport ed Evoque direttamente come Model Year 2023 fa supporre che questi modelli, già dotati di motorizzazioni elettrificate, possano attraversare l'anno sostanzialmente invariati.

Ecco quindi cosa ci attende da Land Rover nel corso del 2022:

Land Rover Range Rover

Apparentemente la nuova Range Rover cambia poco rispetto alla generazione precedente, specie nel design, dove la differenza maggiore si nota nell'inedito posteriore. In realtà, la 5a generazione dell'ammiraglia Land Rover è frutto di un affinamento estremo dettato dalla necessità di raggiungere la massima efficienza anche in vista del debutto della versione elettrica che arriverà nel 2024.

Land Rover Range Rover 2022

Le dimensioni della Range Rover 2022 sono analoghe alla precedente, ma sfoggia linee levigate e nessun elemento sporgente per un'aerodinamica impeccabile (0,30 il CX), oltre a ulteriori sforzi per contenere il peso e tecnologie finalizzate al risparmio energetico. Nessuna sorpresa, invece, dai motori, che confermano benzina e diesel elettrificati con soluzioni mild hybrid e plug-in, e al vertice ancora un possente V8 anche se nuovo. Arriva con la primavera.

Nome Land Rover Range Rover Carrozzeria SUV Motori Benzina e diesle mild hybrid, benzina plug-in hybrid Data di arrivo Marzo 2022 Prezzi Da 124.300 euro

Land Rover Range Rover Sport

Della nuova Land Rover Range Rover Sport sappiamo già tutto pur non avendolo ancora visto, perché come di consueto deriverà strettamente da Range Rover e dunque ne riprenderà in pieno le novità tecniche e strutturali. Potrebbe però osare qualcosa in più a livello di design per recuperare un po' di terreno nei confronti di Velar, che con le sue forme equilibrate e seducenti di recente l'aveva messo un po' in ombra.

Land Rover Range Rover Sport SVR di nuova generazione in prova

Anche da questo, secondo modello Land Rover nel calendario dei SUV attesi nel 2022, ci aspettiamo una gamma in continuità con il modello precedente, con le stesse evoluzioni dell'altra Range Rover, incluso tra 2/3 anni il modello 100% elettrico. L'unica differenza è che Land Rover a quanto pare sta preparando una SVR ancora più potente con addirittura 600 CV.

Nome Land Rover Range Rover Sport Carrozzeria SUV Motori benzina e diesel mild hybrid, benzina plug-in hybrid Data di arrivo Settembre 2021 Prezzi Da comunicare

Land Rover Defender 130

Il nuovo Land Rover Defender lanciato lo scorso anno ha poco in comune con il modello storico (iniziando dai prezzi), ma ne rispetta la tradizione nel design e nella gamma. Anche per questo, prepara la "terza misura", che prenderà lo storico nome di 130 anche se non avrà il passo più lungo dell'attuale 110, ma soltanto uno sbalzo più pronunciato di circa 10 cm per 5,10 metri di lunghezza, che consentirà di trasportare fino a 8 persone.

Land Rover Defender 130, che chiuderà la lista delle novità del 2022, dovrebbe avere gli stessi motori delle altre versioni, incluso il V8 da 525 CV. Si parla anche di un possibile allestimento super-lusso. Inoltre, Land Rover sta progettando di offrire più avanti Defender anche in variante pick up, una categoria nella quale non è più rappresentata dall'uscita di scena del vecchio Defender, appunto.