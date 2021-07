La prossima generazione di Land Rover Range Rover dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno e, subito dopo, arriverà anche la Range Rover Sport. Da qualche mese non si avevano più notizie, ma queste ultime foto fanno ben sperare e sembra che i test di messa a punto siano ricominciati a pieno regime.

Che ci si trovi davanti alla Sport ce lo suggeriscono le linee della carrozzeria, anche se tutti i pannelli sono pesantemente camuffati e i dettagli nascosti.

Sarà più aggressiva

Guardatela: chi sperava in una riprogettazione radicale dovrà mettersi l'anima in pace. Tutti i segnali indicano che la nuova Sport riceverà, fuori, un pesante aggiornamento del design: sembrerà sicuramente più aggressiva rispetto al modello attuale perché riprenderà gli stilemi stilistici introdotti di recente dalla Casa, sfoggiando uno spoiler posteriore più grande e una vetratura posteriore dalla linea più slanciata. Nonostante i camuffamenti, si vede come i fari abbiano una nuova forma e che la griglia non sia più trapezoidale ma rettangolare.

Gli interni cambieranno sicuramente, anche se non sappiamo ancora cosa aspettarci. Sicuramente adotterà tutte le ultime tecnologie in fatto di intrattenimento e connettività, ma non sappiamo cosa aspettarci dal design. E' probabile che riprenda lo stile che abbiamo visto sulla Defender, ma è ancora troppo presto per sbilanciarsi: lo sapremo entro la fine dell'anno al debutto della Range Rover standard.

Motori tutti ibridi. E l'elettrica?

Come la sorella Range Rover standard, anche la Sport adotterà la stessa piattaforma modulare in grado di supportare propulsori ibridi o anche totalmente elettrificati. Al lancio, tutta la gamma disporrà di motori ibridi mild e plug-in, con una versione 100% elettrica che dovrebbe arrivare uno o due anni dopo (Land Rover non ha ancora confermato la data di arrivo).