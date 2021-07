Missione compiuta: domenica 11 luglio Land Rover ha accompagnato il successo del primo volo nello spazio della Virgin Galactic con equipaggio completo. Il viaggio apre ufficialmente l’era del turismo spaziale e la Casa inglese è stata al fianco dell’azienda di Richard Branson con una Range Rover e una Defender 110 molto speciali.

Un partner quotidiano

La storica “missione” è iniziata e si è conclusa allo Spaceport America nel New Mexico. Qui la nave spaziale SpaceShipTwo Unity è partita con due piloti e quattro Mission Specialist (tra cui Richard Branson stesso, il fondatore della compagnia).

Si è trattato del quarto volto complessivo della compagnia, ma è stato il primo con l’equipaggio al completo. In cabina, si è anche sperimentata l’assenza di gravità e il panorama della Terra vista dallo spazio.

L’impresa spaziale è stata seguita in diretta streaming in tutto il mondo e, come si diceva, è stata accompagnata da speciali Land Rover. Branson, infatti, ha raggiunto il luogo della missione “Unity 22” con una Range Rover Astronaut Edition. Al ritorno sulla Terra, invece, lo spazioplano è stato trainato verso il pubblico da una Defender 110.

La collaborazione e i commenti

La collaborazione tra Land Rover e Virgin Galactic va avanti dal 2014. I modelli della Casa inglese supportano le attività quotidiane dell’aziende trasportando attrezzature, liberando le piste prima del decollo e trasportando i clienti a bordo dei velivoli. Infatti, i 600 clienti astronauti saranno condotti all’aeroporto a bordo di veicoli Land Rover.

Inoltre, nel 2019 è stata presentata la già citata Range Rover Astronaut Edition. Creato dalla divisione SV Bespoke di Land Rover, si tratta di un’edizione esclusiva per i clienti Virgin Galactic.

Così Joe Eberhardt, presidente e CEO di Jaguar Land Rover Nord America:

“E’ un risultato umano e tecnico incredibile. Land Rover è fiera di aver supportato questa importante missione e siamo pronti a fare lo stesso per tutti i voli futuri”.

Segue il commento di Stephen Attenborough, Chief Customer Officer di Virgin Galactic: