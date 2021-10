La nuova Range Rover, quella di quinta generazione che è già ordinabile e configurabile a partire da un prezzo base di 124.300 euro, può sembrare non troppo diversa dal modello uscente che è stato presentato nel 2012 e restilizzato nel 2017. La regina dei SUV fuoristrada è in realtà ancora più evoluta e raffinata e per capirlo al meglio occorre mettere a confronto le due generazioni, come facciamo in questo faccia a faccia Range Rover 2022 vs Range Rover 2017.

Nel paragonare le due Range Rover ci siamo focalizzati in particolare sullo stile, sia esterno che interno, senza dimenticare le dimensioni e le differenti motorizzazioni disponibili tra nuovo e vecchio modello. Per un'analisi più approfondita sulle dotazioni e la dinamica di guida vi diamo appuntamento a una prima presa di contatto che dovrebbe essere in programma tra fine anno e inizio 2022.

Nuova piattaforma e nuove misure

Per prima cosa occorre dire che a fare da base alla nuova Range Rover 2022 c'è la piattaforma modulare MLA al suo esordio assoluto. Si tratta di un'architettura flessibile progettata per accogliere motorizzazioni benzina e diesel, mild hybrid, plug-in hybrid ed elettriche, con la prima a zero emissioni prevista per il 2024.

Un'altra novità assoluta è la Range Rover a 7 posti (passo lungo) che si affianca alla 5 posti e all'esclusiva 4 posti SV Signature Suite, mentre resta confermata la possibilità di avere passo standard SWB e passo lungo LWB.

Guardando le dimensioni esterne della nuova Range Rover 2022 si notano da subito i benefici della nuova piattaforma che parte da un passo maggiorato di 7,5 cm e ormai vicinissimo ai tre metri. Ne consegue che la lunghezza è cresciuta di 5,2 cm per superare di slancio i cinque metri, la larghezza è diminuita di 2,6 cm e l'altezza è praticamente identica.

Range Rover (2022) Range Rover (2017) Range Rover LWB (2022) Range Rover LWB (2017) Lunghezza 5.052 mm 5.000 mm 5.252 mm 5.200 mm Larghezza 2.047 mm 2.073 mm 2.047 mm 2.073 mm Altezza 1.870 mm 1.869 mm 1.870 mm 1.868 mm Passo 2.997 mm 2.922 mm 3.197 mm 3.122 mm Peso a vuoto 2.454/2.585 kg 2.342/2.591 kg 2.519/2.725 kg 2.450/2.673 kg

Oltre che nella lunghezza "fuori tutto", la nuova Range Rover è cresciuta anche anche nella massa, visto che il peso a vuoto di 2.505 kg (D250 MHEV) rappresenta per l'ago della bilancia un balzo in avanti di 155 kg. La versione più pesante è invece la LWB 7 posti col motore 4.4 V8 che arriva a 2.725 kg contro i 2.673 kg del modello precedente col V8 (+52 kg).

Stile pulito e aerodinamico

Lo stile è cambiato e si è affinato di molto e questo lo si nota soprattutto mettendo le due Range Rover fianco a fianco. Ben visibile è il nuovo trattamento delle superfici, più lisce e raccordate a iniziare dal frontale pulito stilisticamente e quasi verticale. La griglia si è alzata e ridotta nelle dimensioni e i fari anteriori sono più sottili, mentre la maniglie laterali a scomparsa sono un'eredità di quanto già sperimentato su Range Rover Velar e Jaguar I-Pace.

Tutto questo lavoro di affinamento, con i vetri e le parti a filo, ha portato anche a un miglioramento dell'aerodinamica, con il Cx a 0,30 per l'allestimento migliore contro il precedente 0,33. Un risultato di tutto rispetto per un SUV extra large lusso di questo livello.

Del tutto nuove destinate a diventare un elemento caratteristico di Range Rover, solo le luci posteriori "hidden-until-lit", ovvero oscurate fino a quando non vengono accese. Tutto il portellone ha poi un design più pulito e lineare, quasi a ricordare lo "specchio di poppa" di uno yacht di lusso.

Range Rover (2017) Range Rover (2022)

Interni minimalisti extra lusso

Un notevole passo in vanti è stato fatto con gli interni della nuova Range Rover che propone una plancia dallo stile lineare e semplificato. Lo si nota dall'integrazione di tutte le bocchette di aerazione nella parta alta più scura della plancia, oltre che dal grande display centrale che prende il posto dei due schermi precedenti.

Anche il volante ha un nuovo disegno con razze orizzontali, così come il quadro strumenti digitale e la console centrale che propone la classica leva del cambio automatico e comandi raggruppati in modo molto ordinato.

Range Rover (2017) Range Rover (2022)

Ibride Plug-in da 100 km ed elettrica (dal 2024)

Un rapido confronto tra le motorizzazioni disponibili per nuova Range Rover e il modello uscente fa notare la presenza in gamma di sole versioni elettrificate mild hybrid (MHEV), con l'unica eccezione della nuova 4.4 V8 biturbo, top di gamma da 530 CV.

Range Rover (2022) Range Rover (2017) Benzina P360 MHEV

3.0, 6 cilindri in linea, mild hybrid, 360 CV, 500 Nm - P400 MHEV

3.0, 6 cilindri in linea, mild hybrid,400 CV. 550 Nm P400

3.0, 6 cilindri in linea, 400 CV, 550 Nm P530

4.4, V8 biturbo, 530 CV, 750 Nm P525

5.0, V8 supercharged, 525 CV, 625 Nm - P565

5.0, V8 supercharged, 565 CV, 700 Nm Diesel D250 MHEV

3.0, 6 cilindri in linea, mild hybrid, 249 CV, 600 Nm D250 MHEV

3.0, 6 cilindri in linea, mild hybrid, 249 CV, 600 Nm D300 MHEV

3.0, 6 cilindri in linea, mild hybrid, 300 CV, 650 Nm D300 MHEV

3.0, 6 cilindri in linea, mild hybrid, 300 CV, 650 Nm D350 MHEV

3.0, 6 cilindri in linea, mild hybrid, 350 CV, 700 Nm D350 MHEV

3.0, 6 cilindri in linea, mild hybrid, 350 CV, 700 Nm Ibrida plug-in P440e PHEV

3.0, 6 cilindri in linea, plug-in hybrid, 440 CV, 620 Nm P400e PHEV

2.0, 4 cilindri in linea, plug-in hybrid, 404 CV, 640 Nm P510e PHEV

3.0, 6 cilindri in linea, plug-in hybrid, 510 CV, 700 Nm - Elettrica Dal 2024 -

Anche le varianti ibride plug-in, disponibili dopo il lancio e per la prima volta con motore 3.0 a sei cilindri, diventano due e hanno una nuova batteria maggiorata da 38,2 kWh (31,8 kWh utilizzabili) che promette un'autonomia elettrica fino a 100 km. La prima Range Rover elettrica al 100% sarà invece disponibile dal 2024.