I rumors su una Land Rover Defender “XL” girano da luglio 2019, ma solo lo scorso marzo la Casa ne ha confermato ufficialmente lo sviluppo. Verosimilmente, il modello verrà venduto col badge “130” per differenziarlo dalle più piccole versioni 90 e 110 e sarà una delle Defender più grandi e lussuose di sempre.

Coi primi bozzetti pubblicati online, possiamo farci un'idea migliore delle forme che avrà il super fuoristrada di lusso

Ancora più grande e confortevole

I disegni tecnici sono stati diffusi da Motor.es e mostrano le proporzioni della nuova e gigantesca Defender. L’estetica della 130 sarà praticamente identica a quella delle “sorelle” minori, ma le dimensioni della carrozzeria sono destinate a cambiare.

La parte su cui si concentreranno le novità sarà quella posteriore che sarà allungata fino ad un totale di 5,11 metri, ossia circa 9 cm in più della 110. Il passo dovrebbe rimanere di 3,02 metri, mentre altezza e larghezza saranno sempre rispettivamente di 1,97 m e 2 metri.

In sostanza, lo spazio per i passeggeri della seconda fila dovrebbe essere ancora più generoso, così come dovrebbe aumentare la capacità di carico del bagagliaio che, nella 110 a 5 posti, raggiunge attualmente un massimo di 1.946 litri.

Una “Premium Explorer” anche pick-up e V8

I bozzetti, quindi, confermano quanto visto con le prime foto spia di qualche mese fa. Internamente, la Land Rover Defender 130 sarebbe definita come una “Premium Explorer” in grado di accomodare fino ad 8 persone. Ed è probabile che la gamma della fuoristrada inglese non sia finita qui.

Land Rover Defender 130, le foto spia

Land Rover, infatti, starebbe pensando di realizzare una versione pick-up e una variante sportiva con marchio SVR. Quest’ultima potrebbe ereditare il 4.4 V8 biturbo da oltre 600 CV di origine BMW. Si tratterebbe di una versione evoluta del motore utilizzato sulla nuova Range Rover.

Intanto, la 130 dovrebbe debuttare a fine 2022. La Defender arriverà anche in Europa, ma è probabile che le sue dimensioni la rendano appetibile soprattutto per i mercati nordamericano, cinese e mediorientale.