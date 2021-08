La Land Rover Defender è disponibile nelle versioni 90 e 110 caratterizzate da passo e lunghezze diverse. All’appello manca ancora la 130, la variante più lunga e spaziosa della fuoristrada inglese.

Recentemente, uno dei primi prototipi è stato avvistato su strada, a dimostrazione che nei prossimi mesi la gamma si amplierà davvero.

Spazio per 8

La Defender 130 delle foto spia sembra ormai pronta alla presentazione ufficiale. Le mimetizzazioni sono ancora tante, ma non riescono a nascondere l’aumento di proporzioni rispetto alle 90 e 110.

Esteticamente non dovrebbero esserci grandi cambiamenti, mentre le dimensioni saranno molto importanti. La nuova 130 dovrebbe allungarsi fino ai 5,10 metri, ovvero 34 cm in più della 110 e 23 cm in più della rivale Mercedes Classe G. Invariate altezza e larghezza rispettivamente di 1,97 e 2,01 metri.

I rivestimenti e la tecnologia dell’abitacolo verranno confermati, ma le proporzioni più grandi permetteranno di accogliere una terza fila di sedili. Così sulla 130 ci sarà spazio per 8 persone.

Le possibili motorizzazioni

Ragionevolmente, la variante XL della Land Rover Defender dovrebbe ricevere un adeguamento di prezzo. Il suo listino, però, sarà limitato solo agli allestimenti più completi e lussuosi.

A livello di motorizzazioni, la Land Rover potrebbe confermare tutti i propulsori (soprattutto quelli più potenti) attualmente nella gamma. Non dovrebbero mancare, quindi, la P300 a benzina da 300 CV, la P400 mild hybrid a benzina da 400 CV e l’ibrida plug-in P400e da 404 CV.

Per quanto riguarda i diesel, la 130 potrebbe essere disponibile con le versioni D250 e D300 da 249 e 300 CV. E non si esclude l’arrivo della V8 da 525 CV o di una possibile SVR da 608 CV.

La Defender 130 dovrebbe arrivare in concessionaria entro l’autunno 2022.