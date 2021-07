Se - come il sottoscritto - siete figli degli anni '80 (o prima) e le auto sono fuse con le spirali del vostro DNA, il Camel Trophy farà rimbalzare nel vostro cervello ricordi da pelle d'oca. Land Rover Defender agghindate di tutto punto per affrontare quella che è stata una delle gare offroad più impegnative di sempre. Con protagoniste batterie di fuoristrada inglesi con la classica livrea color sabbia, destinata a infangarsi oltre ogni dire.

A loro (a partire dal nome) si ispira oggi la nuova Land Rover Defender Trophy Edition, versione speciale del SUV britannico destinata (ahimè) unicamente agli Stati Uniti, dove verrà venduta in 220 unità al prezzo di 90.000 dollari (circa 75.000 euro).

Cattiva col mild hybrid

Alla base della speciale Land Rover Defender c'è la 110 P400 X-Dynamic SE, ovvero la passo lungo mossa dal 3.0 V6 mild hybrid da 400 CV e 550 Nm di coppia. Abbastanza per muoversi con agilità e non dover soffrire di complessi di inferiorità nei confronti della Land Rover Defender Works V8 Trophy, la versione alla Camel Trophy maniera della vecchia generazione - quella coi longheroni - mossa dal V8 benzina da 405 CV.

Ma nel caso della Defender Trophy Edition non conta tanto cosa c'è sotto al cofano, ma lo stile: livrea gialla (a riprendere il color sabbia di quella originale) e nera, decalcomanie col vecchio logo Land Rover, portapacchi con scaletta, protezioni in nero lucido, verricello, parafanghi in gomma e avanti così. Tutti optional ufficiali presenti a listino.

Forma e sostanza, data anche da sospensioni pneumatiche, off-road pack, off-road capability pack, varie telecamere e specchietto retrovisore digitale.

Qualcuno ha detto "gare"?

Ora, magari spendere 90.000 euro per un SUV e poi portarlo a sporcarsi in mezzo al fango, dandogli in pasto fango, sassi, saliscendi e chi più ne ha più ne metta, forse non è l'ideale per tutti i clienti della Land Rover Defender Trophy Edition, ma tra i 220 acquirenti potranno partecipare allo speciale evento - ispirato al Camel Trophy - in programma in North Carolina.

Il vincitore volerà al di qua dell'Atlantico (con SUV al seguito) per attraversare boschi, fiumi e così via nei pressi del Castello di Eastnor nel Regno Unito all'inizio del 2022.