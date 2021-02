Sono passati 5 anni dal termine della produzione della vecchia generazione di Land Rover Defender, eppure il suo spirito aleggia ancora tra le linee di montaggio della fabbrica di Solihull. Tanto da convincere i vertici della Casa inglese a farlo rivivere in appena 25 unità -sia 90 sia 110 - in un'edizione speciale dedicata al mitico Camel Trophy.

Un nome che potrebbe far venire la pelle d'oca a chi ha ormai passato i 40 anni, sinonimo di avventure estreme e Land Rover Defender color sabbia con adesivi "Camel Trophy" sparpagliati sulla carrozzeria, addobbata con luci supplementari, immenso portapacchi e l'immancabile ruota di scorta appollaiata sul posteriore.

Fascino senza tempo

Un'operazione nostalgia curata fin nel minimo dettaglio mossa, come sulle vecchie generazioni, da un motore V8 benzina. Ma con numerose differenze rispetto alle unità originali: la Land Rover Defender Works V8 Trophy (è questo il nome completo) fa un balzo quasi esponenziale e dai 114 CV della versione di metà anni '80 tocca ora quota 405 CV.

Si tratta dello stesso motore che già equipaggiava la Works "normale", prodotta in 150 unità nel 2018, abbinato naturalmente alla trazione integrale e al cambio automatico ZF a 8 rapporti. E naturalmente non mancano verricello, varie protezioni per la carrozzeria e altri dettagli in pieno stile fuoristrada.

Le modifiche riguardano anche altri aspetti come sospensioni e sterzo, appositamente regolate per questa versione, le luci full LED e l'abitacolo particolarmente curato.

Fuoristrada sì, ma con classe

Niente allestimento spartano infatti per la Defender Works Trophy, ma sedili Recaro e rivestimenti in pelle Windsor, assieme ad altri dettagli esclusivi. Ma niente sofisticato sistema di infotainment o altri sistemi tecnologici, in omaggio all'animo vintage ed avventuroso.

Un'avventura che i 25 proprietari delle Land Rover Defender Works V8 Trophy potranno vivere per 3 giorni presso il castello di Eastnor, luogo culto per la Casa inglese, per una sorta di mini riedizione del Camel Trophy. Un'esperienza inclusa nel prezzo di 195.000 sterline (circa 223.000 euro) fissato per la Works V8 Trophy in versione 90.