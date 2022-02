I programmi di Jaguar sono cambiati radicalmente nel corso degli ultimi anni: nel 2021 la Casa di Coventry ha annunciato che nel giro di un quinquennio avrebbe convertito la sua intera produzione all'elettrico, e notizie recenti confermano che lo sviluppo di nuovi modelli sulla piattaforma MLA è terminata, quindi d'ora in poi tutto ciò che vedremo di veramente nuovo saranno vetture a batteria.

Il 2022 sarà quindi un anno tranquillo, di preparazione. Del resto, l'elettrificazione parziale della gamma, che ha interessato tutti i modelli tranne la F-Type con soluzioni mild hybrid e plug-in, è già stata effettuata nel biennio scorso. Al tempo stesso, l'annullamento del progetto della Jaguar XJ elettrica, che doveva concretizzarsi quest'anno, limita le novità in arrivo al restyling di i-Pace e alla possibile anteprima del SUV compatto J-Pace, che nascerà a batteria.

Ecco quindi le novità Jaguar attese nel 2022:

Jaguar i-Pace 2022

Lanciato nel 2018 e nominato Auto dell'Anno, il crossover elettrico Jaguar i-Pace rappresenta un convincente l'approccio del marchio alla mobilità elettrica. La sua carriera commerciale prosegue con l'aggiornamento triennale, che dovrebbe però andare a toccare soltanto elementi estetici e nulla di davvero sostanziale.

Jaguar I-Pace

In sostanza, quello che si attende verso metà anno è un facelift in piena regola con ritocchi al frontale, ai fari e agli equipaggiamenti, ma nessuna rivoluzione sul fronte del motore e della batteria. Salvo sorprese.

Nome Jaguar i-Pace Carrozzeria SUV/crossover Motori Elettrici Data di arrivo Metà 2022 Prezzi Da comunicare

Jaguar J-Pace

Il SUV medio-superiore Jaguar J-Pace sarebbe dovuto nascere su una piattaforma tradizionale, quella della nuova Range Rover, come evoluzione e completamento di F-Pace, di cui avrebbe rappresentato la sorella maggiore, più spaziosa con fino a 7 posti e una variante elettrica.

Jaguar J-Pace

Successivamente il progetto è stato congelato e poi spostato nel programma di modelli a zero emissioni che andranno a comporre la nuova gamma Jaguar, pronta a diventare totalmente elettrica entro 2030. Il debutto vero e proprio sarebbe già dovuto avvenire nel 2021, mentre oggi è più probabile che si concretizzi tra fine anno e inizio 2023.

Nome Jaguar J-Pace Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data di arrivo Fine 2022 (possibile anteprima) Prezzi -

Jaguar C-Type Continuation

Non si può annoverare la Jaguar C-Type Cotinuation tra le vere e proprie novità, anche perché la produzione è litata a soli 8 esemplari, ma la riedizione della storica sportiva Anni '50, che fa seguito ad iniziative analoghe già andate in porto con le repliche di E-Type, D-Type e XKSS, rientra comunque tra le attività 2022.

Jaguar C-Type Continuation

Jaguar ricostruirà fedelmente la sua biposto con una copia dell'originale motore 6 cilindri serie XK da 3,4 litri, rispettando il progetto originale a livello di materiali e lavorazioni grazie a una lunga lista di aziende partner specializzate in restauri e ricostruzioni. Nessuna illusione però, i collezionisti si sono già affrettati a mettersi in lista per le pochissime unità programmate, malgrado il prezzo che dovrebbe sfiorare i 2 milioni di sterline.