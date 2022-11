Risparmiare è molto importante in questo particolare periodo storico. Lo si può fare in tanti modi, scegliendo il giusto supermercato per esempio, acquistando beni in sconto sulle piattaforme di e-commerce o acquistando anche abiti in saldo.

Per Citroen però si può risparmiare, in sicurezza, anche nella manutenzione della propria auto. Nel 2022 la Casa lancia il proprio programma di ricambi usati, si chiama B Parts ed è integrato a sua volta nel più ampio programma Citroen Citizen Services.

Come funziona

Articolata in più di 200.000 componenti diversi in stock, l'offerta B Parts spazia su sette famiglie di prodotti: dalla carrozzeria all'illuminazione, passando per le parti elettriche ed elettroniche, fino agli interni, al motore, alla trasmissione e al comparto sospensioni.

Il risparmio stimato di Citroen con l'utilizzo dei ricambi di seconda mano si attesta attorno al 70% e acquistarli è molto semplice, si può fare direttamente online sul sito italiano Citroen B Parts inserendo i numeri di targa e di telaio (un dato quest'ultimo che può facilmente essere reperito sul libretto di circolazione).

Ma non solo, al programma B Parts si può accedere infatti anche direttamente nelle concessionarie, richiedendo esplicitamente l'utilizzo di componenti di seconda mano per le riparazioni da effettuare, che così diventano più rapide rispetto ai tempi di lavorazione standard.

La sicurezza dei ricambi è garantita dalla Casa stessa, che si impegna a verificarne la provenienza tramite aziende partner certificate, che smontano i veicoli dismessi e catalogano accuratamente le parti che possono essere reimpiegate altrove. Si tratta di una catena di approvvigionamento europea che finora esisteva solo su brand di fascia alta e premium.

Laurent Barria, Direttore Marketing e Comunicazione di Citroën commenta così il lancio del nuovo servizio ricambi usati:

Come in tutta Europa, il parco veicoli sta invecchiando e necessita di manutenzione per poter durare nel tempo. I ricambi usati diventano indispensabili, quando 10 anni dopo la fine della produzione di un veicolo non vengono più fabbricati o quando i prezzi e i tempi di consegna dei ricambi nuovi sono diventati incompatibili con le aspettative degli automobilisti.

I ricambi di seconda mano Citroen, come ogni oggetto acquistato in Italia, godono di una garanzia di 12 mesi e possono essere restituiti entro 14 giorni.