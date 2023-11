Una nuova serie di foto spia ci permette di scoprire alcuni dettagli dell'hypercar firmata da Ferrari. L'erede della LaFerrari sarà ibrida, avrà un aspetto ancora più minaccioso e attualmente ha il nome in codice "F250".

Non sappiamo esattamente quando la vedremo dal vivo, ma nel frattempo i tecnici di Maranello stanno proseguendo i test su alcune strade in Germania per affinare al meglio l'assetto e il powertrain.

Lavori in corso

Dato che l'auto è ancora ai primi stadi dello sviluppo, la carrozzeria è completamente camuffata e ci sono diversi elementi provvisori. Per esempio, ci sono fanali posteriori della SF90, una coppia di scarichi rotondi posizionati in modo posticcio e tantissimo nastro adesivo che copre tante parti della Ferrari.

Ferrari Hypercar, le nuove foto spia

E' comunque impossibile non notare la grande ala posteriore e le gigantesche prese d'aria anteriori e posteriori. Inoltre, è ben visibile la scritta "Ferrari" sulle pinze dei freni, mentre davanti spicca un voluminoso splitter.

In aggiunta, i ritagli nel tetto rivelano che l'hypercar avrà portiere ad apertura di farfalla.

Ibrida su base 499P?

Ad attirare l'attenzione ci sono pure gli adesivi gialli sulla carrozzeria, che indicano la presenza di una grande batteria. Ciò significa che questa Ferrari sarà ibrida e che, secondo alcuni rumors, abbandonerà il motore V12. Infatti, l'hypercar potrebbe impiegare un V6, forse ereditato dalla 499P, il cui powertrain si basa a sua volta su quello della 296 GTB ibrida plug-in.

Ferrari Hypercar, il frontale Ferrari Hypercar, il posteriore

Tuttavia, non sappiamo ancora se la nuova Ferrari sarà effettivamente una plug-in o se l'unità elettrica avrà solo il compito di fornire ulteriore potenza. Voci non confermate dicono che la vettura sarà pronta nel 2024, con 599 coupé e 199 cabriolet, seguite da una variante XX più cattiva limitata a 30 unità.