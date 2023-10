La prossima hypercar Ferrari è stata fotografata di nuovo. Questa volta, però, con un dettaglio molto particolare: dei microfoni posizionati sui terminali di scarico posteriori (che potete vedere nelle foto).

Il loro ruolo potrebbe essere quello di misurare i decibel emessi dall'impianto, dato che le auto da strada non devono superare una certa soglia per non incorrere in sanzioni.

Rumorosa al punto giusto

La nuova super Ferrari quest'ultima volta è stata immortalata con una serie di microfoni attaccati alla carrozzeria, nei pressi dei terminali di scarico posteriori.

Dovrebbe trattarsi di qualcosa ideato per misurare con assoluta precisione il rumore emesso dal motore, in quanto, in base alle più recenti normative WLTP, non può superare una certa soglia per poter essere ammessa alla circolazione su strada.

Inoltre, come forse alcuni sapranno, anche alcuni tra i circuiti più famosi al mondo impongono un numero di decibel massimo per il rumore di ciascuna auto, un valore che viene costantemente misurato con una serie di microfoni posizionati lungo tutto il tracciato (come avviene per esempio al Nurburgring, dove questa super Ferrari sarà probabilmente testata a breve).

Le ultime foto spia della hypercar Ferrari

Una Ferrari Hyper

Con il nome in codice "F250", l'auto che avrà l'onore (e l'onere) di sostituire LaFerrari è ancora in fase di approfonditi test da parte degli uomini di Maranello. A giudicare dal pesante wrapping di camuffamento, dovrebbe trattarsi di un'auto dal design molto più "aggrevviso" rispetto alla precedente ammiraglia, lanciata ormai più di dieci anni fa.

Guardandola esternamente, infatti, appare chiaro che l'auto avrà un grande quantitativo di prese d'aria per il raffreddamento del motore e per l'aerodinamica, oltre a un gigantesco alettone, molto probabilmente attivo nel funzionamento. Per saperne di più non resta che attendere il 2024.