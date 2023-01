Il circuito tedesco del Nurburgring, amato da tanti appassionati di auto in tutto il mondo, sta per subire il più importante aggiornamento tecnico infrastrutturale della sua storia, iniziata 100 anni fa.

Si tratta di un investimento da 11 milioni di euro, che porterà sul tracciato un sofisticato sistema di telecamere e sensori basato sull'Intelligenza Artificiale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza in tutte le situazioni, dalle giornate aperte al pubblico a quelle di test per le Case auto, fino alle giornate di gara. Sarà operativo dal 2025.

Progetto già avviato

La costruzione della nuova infrastruttura telematica è iniziata questo inverno, nelle ultime settimane, e nei prossimi due anni porterà dei cambiamenti radicali nell'aspetto dell'ambiente circostante l'asfalto.

Secondo il progetto, saranno costruiti nuovi piloni, testati per resistere anche al meteo più avverso tipico di quelle zone, che ospiteranno le nuove telecamere in altissima definizione, collegate alla centrale operativa tramite dei cavi in fibra ottica. Ma a cosa servirà tutto questo?

Il progetto, basato lo ricordiamo su un complesso software con Intelligenza Artificiale, avrà come obiettivo primo quello di ridurre drasticamente gli incidenti, causati principalmente dai punti ciechi presenti sul tracciato.

Ma non solo, in un futuro prossimo servirà anche per automatizzare completamente la gestione della pista, con informazioni inviate in maniera autonoma ai nuovi ledwall di avviso ai conducenti.

I motivi

Per chi non lo sapesse, il Nurburgring è uno dei circuiti più impegnativi e insidiosi del mondo, ogni anno il suo asfalto vede diversi incidenti, a volte anche mortali come testimoniano le tante curve con targhe o iscrizioni in memoria di piloti.

Questi aggiornamenti dovrebbero quindi ridurre il numero di incidenti sulla pista, aumentando allo stesso tempo il divertimento e la sicurezza generale.

Il video dell'ultimo record al Nurburgring: