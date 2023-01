Nel 2022 sono stati 70.554 gli incidenti registrati sulle strade italiane, in crescita rispetto ai 65.852 del 2021. Numeri pubblicati dalla Polizia Stradale che fotografano una situazione in peggioramento, anche se bisogna prenderli tenendo conto di un fatto fondamentale: lo scorso anno infatti erano ancora in vigore alcune norme per contenere la diffusione del Coronavirus.

Regole che hanno quindi inciso sul numero degli spostamenti degli italiani, come quelli tra regioni, mentre il 2022 ha visto un ritorno alla normalità, con maggiori mezzi a percorrere le strade della Penisola.

I numeri del 2022

Prima di soffermarci sui paragoni guardiamo a quanto comunicato dalla Polizia Stradale. Dei 70.554 incidenti stradali 1.362 sono stati mortali, con 1.489 vittime e, 28.914 con lesioni e 42.300 persone ferite. Come detto numeri in aumento rispetto al 2021.

Due anni fa infatti gli incidenti mortali sono stati il 7,8% in meno con l'11,1% in meno di vittime. Anche lesioni e feriti sono aumentati nel 2022 rispettivamente dell'l8,4% e del 10,6%.

Guardando però al 2019 la situazione si ribalta: rispetto al periodo pre pandemia infatti gli incidenti mortali sono calati dell'8,3%, del 9,2% per gli incidenti con feriti e del 13,2% le persone ferite.

I controlli

Nel report della Polizia Stradale si trovano anche altri numeri relativi alla situazione sulle strade italiane. Nello scorso anno sono state arrestate 660 persone mentre altre 16.764 sono state denunciate e si trovano in stato di libertà.

Le 420.816 pattuglie impiegate nella vigilanza stradale nel 2022 hanno controllato 1.782.491 persone, contestando un totale di 1.438.419 infrazioni al Codice della strada, di cui 421.973 per eccesso di velocità (rilevati anche grazie ai 166 nuovi tutor installati), ritirando 30.560 patenti di guida e 40.019 carte di circolazione, per un totale di 2.120.631 di punti patente decurtati. Punti tolti anche per guida in stato di ebbrezza (su 415.995 controlli 13.448 sono stati trovati oltre il limite) o per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (1.181).