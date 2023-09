Iniziano i preparativi per il World Car of the Year 2024. La competizione che ogni anno assegna il premio di miglior auto del mondo (e non solo) vede come protagonisti oltre 100 giornalisti provenienti da ogni Paese (incluso il direttore di Motor1.com Italia Alessandro Lago).

La giuria di giornalisti avrà la possibilità di provare le candidate all’Award 2024 già dal prossimo novembre sulle strade di Los Angeles e scremare così l’elenco iniziale per definire le 10 finaliste assolute. Ecco tutte le candidate.

Le 65 candidate

L’elenco in ordine alfabetico è davvero vario. Al suo interno troviamo SUV sportivi e supercar, ma anche fuoristrada, crossover elettrici e best-seller (soprattutto cinesi), oltre a tre italiane. La lista completa:

Hyundai Ioniq 6, la vincitrice del WCOTY 2023

Le prossime tappe

Come detto, questa lunga lista si restringerà a 10 vetture, il cui elenco sarà annunciato a febbraio. Contestualmente, verranno definite le candidate ai premi di World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car e World Car Design.

Il 26 febbraio, invece, le candidate al premio di auto dell’anno si ridurranno a tre, con la cerimonia finale che si terrà come di consueto al Salone di New York il 27 marzo 2024.

Ricordiamo che ad aggiudicarsi la vittoria nell’edizione 2023 è stata la Hyundai Ioniq 6.