La Volkswagen ID.7 è la nuova berlina elettrica della casa di Wolfsburg. L'abbiamo vista e toccata dal vivo poche settimane fa - in un video che trovate a fondo pagina - ma oggi, in Germania, sono state rilasciate le prime "piccole" foto della versione GTX, la più sportiva.

Dotata di due motori e trazione integrale, questa nuova berlina veloce dovrà vedersela sulla carta e su strada con la Tesla Model 3 Performance, con prestazioni molto vicine a quelle di una supercar termica. Ecco tutto quello che sappiamo.

Sportiva al punto giusto

La presentazione della Volkswagen ID.7 GTX, come anticipato dall'azienda, è prevista (salvo cambiamenti last minute) al prossimo Salone di Monaco, l'IAA Mobility in programma dal 5 al 10 settembre 2023 nella città bavarese. Guardando le prime foto rilasciate dalla casa, appare chiaro che questa nuova versione della berlina elettrica per tutti sarà molto più sportiva di ciò che si potrebbe pensare.

Il colore di presentazione sarà un particolare rosso, con tonalità vicine al rosso usato da Porsche per la presentazione della Taycan Sport Turismo, abbinato, a sua volta, a diversi dettagli bruniti anche per gli interni - che dovrebbero mantenere le tradizionali cuciture sempre rosse già viste sulle GTX già in vendita.

Il taser della Volkswagen ID.7 GTX

All'esterno, poi, non dovrebbero mancare anche dei cerchi in lega sempre bruniti, probabilmente da 19 o 20 pollici e opzionali fino a 21 pollici, abbinati a pneumatici con spalla bassa e battistrada largo: due caratteristiche necessarie per scaricare a terra i diversi CV disponibili.

Molto veloce

Parlando infine del powertrain, in base a quanto dichiarato da Volkswagen stessa, sarà composto da due motori, uno per l'asse anteriore e uno per l'asse posteriore, per generare una trazione integrale elettrica sportiva.

Ma non solo, come sulle ID.4 e ID.5 GTX, il tutto dovrebbe essere gestito da un software per il controllo della dinamica del veicolo di ultima generazione, in grado di raggiungere la combinazione ottimale di efficienza e sportività tra i due generatori.

Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di un sistema molto evoluto, già oggi in grado di controllare non solo la potenza ma anche la frenata e lo sterzo. Per saperne di più non resta quindi che attendere i prossimi mesi.

Il video della prova della Volkswagen ID.7