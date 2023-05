La 500 Abarth è una macchina molto amata, perché è una sportiva piccola ma che dà grandi soddisfazioni agli appassionati per le prestazioni, per l’estetica della carrozzeria, per la personalizzazione degli interni e, in generale, per la simpatia e la voglia di divertimento che si porta dietro.

Abarth ovviamente è un marchio legato anche alle emozioni nella guida sportiva per tutta quella che è la sua storia, arrivata ora a un momento di svolta con il modello protagonista di questa prova: la Abarth 500e, la prima elettrica del marchio Abarth.

E per mantenere un legame forte con l'eredità storica la 500 Abarth elettrica è dotata di un dispositivo che riproduce il suono del motore 1.4 turbo della 500 Abarth a benzina: questo test drive è la prima occasione in cui è possibile ascoltare dal vivo questo sistema e paragonare la 500 Abarth elettrica con la sorella a motore termico. Perché le ho provate entrambe, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra e vi racconto com'è andata anche nel video.

Abarth 500e elettrica: Esterni

Il design della Abarth 500e è stato letteralmente guidato dalle forme dello scorpione, come ha raccontato ai giornalisti Donato Pacella, style manager per la 500 Abarth elettrica. Il profilo delle chele dello scorpione, in particolare, ha definito diversi componenti, come le estremità del paraurti anteriore, nella parte bassa, al di sotto la grande scritta ABARTH in grigio satinato che sostituisce quello della 500 elettrica, spostando sul cofano lo scudetto con lo scorpione.

Sempre sul cofano, le fessure che sulla Fiat 500 elettrica sono la prosecuzione dei fari, sulla Abarth 500e diventano delle sopracciglia in plastica nere, che danno più aggressività al frontale. I cerchi in lega possono essere da 17" o 18" e ruote anteriori e posteriori c'è una minigonna dedicata a questa 500 sportiva, con una scritta Abarth che fa il paio con il grande logo dello scorpione più in alto sulla carrozzeria, ridisegnato per sottolineare l'elettrificazione del marchio.

Il grigio satinato degli specchietti retrovisori si ritrova ancora nella scritta ABARTH sul portellone, con la parte bassa del paraurti sagomata con delle estremità che si rifanno alle zampe dello scorpione.

In termini di dimensioni, l'Abarth 500e è lunga 367 cm (1 in più della 500 Abarth a benzina), larga 168 cm (5 cm in più, con una carreggiata più larga di 6 cm), alta 152 cm (3 cm in più) e con un passo di 232 cm (2 cm in più).

Abarth 500e elettrica: Interni

Nell'abitacolo della 500 Abarth elettrica ci sono materiali più ricercati rispetto alla Fiat 500e, come l'Alcantara sulla fascia centrale della plancia e la pedaliera metallica. E sui sedili avvolgenti, che hanno una coppia cucitura in "verde acido" e "blu veleno" e il logo dello scorpione inciso con il laser sul poggiatesta.

Dietro al volante in pelle e Alcantara c'è il display da 7" della strumentazione digitale, con schermate configurabili, così come nel touchscreen da 10,25" dell'infotainment al centro dell'abitacolo, compatibile con Android Auto e Apple Car Play wireless e con schermate dedicate alla Abarth 500e chiamate Performance Pages.

Tra le dotazioni ci sono i sedili anteriori riscaldati, la ricarica wireless per lo smartphone,

la telecamera di retromarcia e sistemi di assistenza alla guida come la frenata d’emergenza, il regolatore attivo di velocità e distanza, il mantenitore di corsia, l'avviso di stanchezza del guidatore, il sensore di angolo cieco laterale. Tra gli equipaggiamenti a richiesta, l'impianto audio JBL Premium con 7 altoparlanti.

Abarth 500e elettrica: Guida

Nei comunicati ufficiali, Abarth dichiara che in un giro di pista del "Misto Alfa" di Balocco la 500 elettrica è 1 secondo più veloce della 500 a benzina. E per questo primo test drive ho potuto guidare proprio la 695 Abarth 1.4 turbo da 180 CV e 250 Nm (0-100 km/h in 6.7 s, 225 km/h di velocità massima), per poi salire sulla Abarth 500e da 155 CV e 235 Nm (0-100 km/h in 7.0 s, 155 km/h di velocità massima).

La prima cosa che si apprezza sull'elettrica è la migliore posizione di guida, seguita dall'accelerazione in uscita dalle curve e dal minore ritardo di risposta alle richieste sull'acceleratore (ci vogliono 2.9 s nello 0-50 km/h). Le prestazioni nel tempo sul giro sono aiutate anche dalle modifiche al telaio e all'assetto che già riguardavano la 500 elettrica nei confronti della 500 a benzina, in particolare per la carreggiata allargata e per l'abbassamento del baricentro per la presenza della batteria. Con una differenza di peso di circa 300 kg: la 500 Abarth a benzina in ordine di marcia pesa 1.065 kg, contro il 1.360 kg della Abarth 500e.

Sulla 500 Abarth elettrica poi le gomme 205/40 da 18" erano gommate Bridgestone Potenza Sport, uno dei prodotti più recenti nella categoria delle gomme UHP (Ultra High Performance) rispetto ai più datati Michelin Pilot Sport 3 (come generazione siamo arrivati al Pilot Sport 5), sempre 205/40 ma su cerchio da 17". Quindi, al di là delle prestazioni motoristiche, la migliore gommatura ha dato un vantaggio all'elettrica. Aggiungo anche che l'Abarth 500e ha anche prestazioni dichiarate migliori rispetto concorrenti come la MINI Cooper SE e la Honda e.

Interessante la risposta del pedale del freno (anche dietro ci sono i dischi), con un livello di frenata rigenerativa maggiore nella modalità di guida intermedia, la Scorpion Street da 155 CV, che si trova a metà tra la più tranquilla Turismo (con potenza limitata a 136 CV) e la Scorpion Track, sempre con 155 CV ma con meno rigenerazione.

Si tratta di una differenza che ho percepito chiaramente guidando in pista (potrete approfondire la cosa nel video), insieme alla resa del dispositivo Sound Generator, che imita il suono dello scarico Monza della Abarth a benzina. E il risultato - anche da fuori - non ha un effetto "artificiale" come su altre elettriche, con l'altoparlante posizionato dove sarebbe la "marmitta" e l'amplificatore nel vano sotto il cofano anteriore.

Abarth 500e elettrica: Curiosità

Tra i dettagli tecnici condivisi prima di guidare dall'ingegner Maurizio Salvia, responsabile Stellantis dei sistemi di propulsione elettrici, ci sono quelli del motore elettrico sincrono a magneti permanenti della Abarth 500e che, rispetto alla Fiat 500e, arriva a girare 1.000 giri/min più in alto.

Sono stati adeguati alle prestazioni superiori l'inverter e l'elettronica di potenza e si è lavorato per garantire il livello di performance con una riduzione di meno del 5% tra un utilizzo con batteria carica e uno con batteria scarica. È stato anche accorciato il rapporto di trasmissione finale, passando dal valore di 9.6:1 della Fiat 500e da 118 CV a 10.2:1. Cambia anche la ripartizione dei pesi, con il 57% davanti e 43% dietro rispetto al 63% - 37% della Abarth 695 a benzina.

Abarth 500e elettrica: Prezzi

L'Abarth 500e con batteria da 42 kWh (ricarica AC da 11 kW e DC a 85 kW) e autonomia dichiarata di 265 km nel ciclo WLTP parte da un prezzo di 37.950 euro per l'allestimento di partenza e da 42.650 euro per la 500e Turismo (il listino non cambia tra la carrozzeria berlina e la cabrio).

C'è una differenza di prezzo di circa 4.500 euro con la Fiat 500 elettrica, rispetto ai circa 9.000 euro che dividono una Fiat 500 e una 500 Abarth a benzina. C'è spazio, insomma, per una futura Abarth con più prestazioni, che si differenzi ulteriormente dalle Abarth a benzina, magari con 2 motori elettrici e la trazione integrale.