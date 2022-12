La più grossa novità degli ultimi anni per Abarth è arrivata lo scorso novembre e apre una nuova era per il brand dello Scorpione: con la 500e, mostrata al pubblico internazionale con tanto di edizione lancio, il brand avvia la sua transizione verso una gamma che dal 2024 sarà 100% elettrica.

Per sapere quali altri modelli arriveranno ad affiancarla, tuttavia, dovremo attendere gli sviluppi della gamma Fiat: Olivier Francois, brand manager di entrambi i marchi, ha ribadito che le sorti di Abarth sono indissolubilmente legate a quelle della Casa torinese e che rimarrà concentrata sui modelli di dimensioni contenute.

Ecco dunque cosa ci mostrerà Abarth nel 2023:

Abarth 500e

Svelata alla fine di novembre, la prima delle nuove Abarth si basa, come prevedibile, sulla 500e. Per ora la sua gamma prevede una sola versione, con la batteria più grande e una serie di ottimizzazioni per migliorare le performance velocistiche soprattutto in accelerazione.

Abarth 500e

La Abarth 500e utilizza la stessa batteria da 42 kWh della 500e Fiat e in questa prima variante sviluppa 155 CV e 235 Nm, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 7 secondi che ne fa la più brillante tra le piccole elettriche, anche se manca il dato della velocità massima.

L'edizione lancio si chiama Scorpionissima e sarà ordinabile da febbraio 2023 a 43.000 euro e dotazione full optional in tiratura limitata a 1.949 unità, omaggio all'anno di fondazione dell'Abarth. L'offerta prevede anche la variante Cabrio, ma non su tutti i mercati, mentre per il colore si può scegliere tra il Verde Acido e il Blu Veleno con grafiche laterali Abarth e il nuovo logo dello Scorpione.

Abarth 500e, il posteriore

La Casa ha fatto sapere che dopo questa arriveranno altre Abarth più veloci e potenti, ma non si è sbilanciata sul quando né sul fatto che ci siano delle 500e in grado di toccare le vette di potenza della 695 a motore endotermico, quindi per il resto del 2023 non ci sono indiscrezioni. Ci aspettiamo però che la graduale uscita di scena delle Abarth "vecchia maniera" sia celebrata con qualche edizione speciale di commiato.