Iniziano i preparativi per il World Car Awards 2022. Il lungo viaggio si concluderà il 13 aprile 2022 al Salone di New York dove verranno premiati i modelli candidati (al momento ce ne sono 18, ma la lista potrà allungarsi fino al 1° dicembre) in varie categorie.

Naturalmente, il premio più ambito è quello di World Car of the Year, vinto nel 2021 dalla Volkswagen ID.4, ma ci sono anche altri cinque importanti premi di categoria.

Come funzionano i World Car Awards

La rassegna coinvolge ogni anno 100 giornalisti del mondo automotive da tutto il mondo. Tra questi c’è anche il direttore di Motor1.com Italia, Alessandro Lago. Ai partecipanti viene data la possibilità di provare su strada e votare tutti i veicoli candidati. Questi possono essere modelli venduti non solo in Europa, ma anche in altri mercati del mondo come quelli cinese o nordamericano.

La “Road to the World Car Awards” inizierà a novembre con un evento riservato a media, mentre a marzo verranno decretate le finaliste. Il gran finale avrà luogo al Salone di New York (rinviato 4 volte negli ultimi due anni a causa della pandemia).

Volkswagen ID.4 è World Car of The Year 2021

Qui, il 13 aprile 2022, verranno incoronate le vincitrici delle seguenti categorie: auto dell’anno, migliore auto ad alte prestazioni, migliore auto poco inquinante, l’auto col migliore design, la migliore auto di lusso e la migliore auto da città. Una delle novità dell’edizione 2022 è l’introduzione del premio World Electric Vehicle of the Year, ossia “L’Auto Elettrica dell’Anno”.

World Car of the Year 2022: le candidate

Le categorie riguardanti l'auto da città e quella col migliore design sono ancora in via di definizione. Per il momento, c'è solo una candidata per il "World Urban Car Award", ovvero la monovolume Hyundai Staria.

Queste, invece, le candidate per il World Car of the Year:

I modelli in corsa per il premio di "miglior auto di lusso":

Le auto candidate per "miglior modello sportivo":

Infine, i modelli elettrici presentati per la nuova categoria: