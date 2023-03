SsangYong è pronta a rilanciarsi in Europa con un nuovo nome e un nuovo SUV elettrico. Il marchio che presto si chiamerà KG Mobility ha mostrato le prime immagini ufficiali della Torres EVX, la versione a zero emissioni del modello presentato l’anno scorso sul mercato coreano e che sarà venduto anche in Italia attraverso le concessionarie del Gruppo Koelliker.

Maggiori dettagli saranno svelati il prossimo 30 marzo durante il Seoul Mobility Show, ma intanto possiamo dare un’occhiata a uno dei prossimi arrivi nel Vecchio Continente.

Look e tecnologia inediti

L’EVX riprende in buona parte lo stile della Torres con motore termico, ma presenta alcune importanti differenze a livello estetico e tecnologico. Il cambiamento principale riguarda il frontale, dove sono presenti dei fari LED sottilissimi e sei punti luminosi al centro della calandra.

SsangYong Torres EVX, le prime foto ufficiali SsangYong Torres, la versione con motore termico

Per il resto, la SsangYong gioca molto su forme solide e squadrate per comunicare un’aria rude da fuoristrada futuristico, con voluminosi passaruota e un design altrettanto boxy per finestrini e montanti. Ad aggiungere un ulteriore senso d’avventura, poi, ci pensano le barre sul tetto che potranno essere sfruttate per montare numerosi accessori.

Gli interni della SsangYong Torres EVX

La Torres EVX sfoggia una tecnologia di bordo completamente diversa dalla “sorella” con bielle e pistoni. Davanti al guidatore si staglia un doppio display curvo che integra quadro strumenti e infotainment, con un look che ricorda molto la soluzione adottata dalle ultime BMW.

Purtroppo, non abbiamo ancora informazioni ufficiali sulle motorizzazioni e su quando questo SUV sarà commercializzato in Europa.

È molto probabile, comunque, che la SsangYong utilizzerà un powertrain diverso rispetto alla Korando e-Motion. Venduto solo in alcuni mercati, il crossover impiega una batteria da 55,3 kWh e un motore elettrico anteriore da 190 CV per un’autonomia di 340 km nel ciclo WLTP.