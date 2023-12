Il mercato dei SUV è ormai così vasto e variegato da offrire quasi l'auto giusta per ogni gusto e necessità, anche per chi cerca un SUV compatto ma spazioso con motore a benzina e prezzo non troppo alto.

Due esempi in tal senso arrivano da una novità assoluta come la KGM Torres, SUV sudcoreano erede della tradizione SsangYong, e dalla cinese MG HS che ha avuto un restyling proprio nel 2023 e continua a proporsi anche in versione ibrida plug-in.

Per questo ci è sembrato interessante confrontare questi due nuovi SUV a benzina che offrono dimensioni abbondanti e listini piuttosto convenienti. Partiamo quindi con la sfida "sulla carta" tra KGM Torres e MG HS.

Esterni

La KGM Torres si presenta come un SUV lungo 4,70 metri e alto 1,72 metri che sta a metà strada tra i modelli compatti più grandi e quelli medi, ma con uno stile più simile ai fuoristrada veri. Massiccio e spigoloso, ha anche un portellone posteriore sagomato per ricordare la classica copertura della ruota di scorta degli offroad "duri e puri".

KGM Torres, la vista frontale

La MG HS, anche dopo il recente restyling, punta di più su un design da SUV compatto e più tondeggiante e "morbido" nelle linee che tocca i 4,61 metri di lunghezza e 1,68 metri d'altezza. I nuovi fari full LED fanno il paio con l'inedita firma luminosa 3D dei gruppi ottici posteriori.

MG HS, la vista di tre quarti anteriore

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo KGM Torres 4,70 m 1,89 1,72 2,68 MG HS 4,61 m 1,87 1,68 2,72

Interni

Con la KGM Torres ci troviamo di fronte a un'auto che ha poche rivali in fatto di capacità di carico, almeno nella categoria dei SUV compatti. Il bagagliaio della nuova coreana ha infatti una capacità di carico minima di 703 litri che sale al ragguardevole limite di 1.662 litri con gli schienali della seconda fila di sedili abbattuti.

Tutta l'impostazione dell'abitacolo e della plancia risulta in linea con le ultime tendenze in fatto di design e finiture, mantenendo però parte della "spigolosità" tipica degli esterni. La strumentazione digitale da 12,5" si unisce allo schermo touch centrale dell'infotainment da 9", mentre subito sotto c'è un terzo display da 8" per gestire la climatizzazione, le modalità di guida e la trazione integrale sulle versioni 4WD.

KGM Torres, gli interni

Le dimensioni più compatte della MG HS danno al SUV cinese col marchio britannico un bagagliaio più ridotto rispetto alla coreana, pari nello specifico a 463-1.454 litri che non sono comunque disprezzabili in assoluto.

Anche l'impostazione di plancia e interni è piuttosto "tradizionale", col quadro strumenti digitale da 12,3" e un classico touchscreen centrale da 10,1". Come la Torres, anche la HS è dotata di connettività Andorid Auto e Apple CarPlay.

MG HS, gli interni

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio KGM Torres 12,5" 9" per multimedia + 8" per clima e modalità di guida 703-1.662 litri MG HS 12,3" 10,1" 463-1.454 litri

Motori

La motorizzazione a benzina delle due vetture prese in esame è molto simile, trattandosi in entrambi i casi di un quattro cilindri 1.5 turbo che sviluppa 163 CV nel caso della KGM Torres e 162 CV nella MG HS.

Le due concorrenti possono essere acquistate sia con cambio manuale 6 marce che con l'automatico: la Torres può avere un 6 marce automatico, mentre la HS punta su un doppia frizione a 7 rapporti. La KGM Torres è invece l'unica a essere proposta anche con trazione integrale, esclusivamente abbinata al cambio automatico, mentre è recentissima l'introduzione in gamma della versione bifuel a Gpl.

La MG HS ha poi in listino anche una versione ibrida plug-in chiamata MG EHS dotata dello stesso motore 1.5 turbo benzina, ma con in più un motore elettrico che porta la potenza di sistema a 258 CV. La EHS ha una trasmissione elettrica a 10 velocità e grazie alla batteria da 16,6 kWh dichiara un'autonomia elettrica di 52 km nel ciclo WLTP.

Modello Benzina Plug-in Hybrid KGM Torres 1.5 GDI Turbo 163 CV 2WD Man.

1.5 GDI Turbo 163 CV 2WD Aut.

1.5 GDI Turbo 163 CV 4WD Aut. n.d. MG HS 1.5T GDI 162 CV 2WD Man.

1.5T GDI 162 CV 2WD Aut. 1.5T GDI 258 CV Aut.

KGM Torres la vista posteriore MG HS, la vista posteriore

Prezzi

I prezzi della KGM Torres partono dai 31.900 euro della versione d'accesso Road che ha la trazione anteriore e il cambio manuale. Il top di gamma è rappresentato dalla KGM Torres 1.5 Turbo GDI AWD automatica Icon da 43.500 euro (1.000 euro in più per la Gpl)

Più contenuto è invece il prezzo base della MG HS che parte dai 25.490 euro dell'allestimento Comfort con cambio manuale, con la cifra più alta rappresentata dai 30.290 euro della Luxury con cambio automatico.

Per la MG EHS Plug-in Hybrid il range di prezzi oscilla invece da un minimo di 36.590 euro per la Comfort a un massimo di 39.390 euro per la Luxury.