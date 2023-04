L’edizione 2023 dei World Car Awards è passata agli archivi. A trionfare, per il terzo anno consecutivo (e la quarta volta negli ultimi cinque), è stato un modello elettrico. Hyundai si è presa ancora una volta la scena mondiale bissando il successo del 2022 della Ioniq 5 con la “sorella” Ioniq 6, basata sulla stessa piattaforma.

In generale, quali sono state le vincitrici degli scorsi anni? Ecco il riepilogo.

2023: Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6

Come detto, ad aggiudicarsi il premio di auto dell’anno (nonché di miglior auto elettrica e di auto col miglior design) è stata la Ioniq 6. La berlina a zero emissioni ha conquistato i giudici con un look personale e aerodinamico (il coefficiente Cx è di soli 0,21), oltre a proporre tanti interessanti contenuti a livello tecnologico e di prestazioni.

Con un’autonomia massima di oltre 600 km e una potenza che, nelle versioni più sportive, tocca i 325 CV, la Ioniq 6 ha le carte in regola per giocarsela con la Tesla Model 3, la tre volumi a batteria più venduta al mondo.

2022: Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

Costruita sulla stessa piattaforma della Ioniq 6, la E-GMP, la Ioniq 5 ha trionfato nell’edizione 2022 utilizzando praticamente le stesse “carte”. Pur puntando su una carrozzeria da crossover, la Hyundai si distingue sempre per le forme originali e dal gusto retrò che la rendono immediatamente riconoscibile.

Come per la Ioniq 6, l’offerta di powertrain è piuttosto articolata, tra le versioni entry level a trazione posteriore da 170 CV fino a quelle AWD da 325 CV. E a breve arriverà anche la N da 600 CV.

2021: Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

Nei piani di Volkswagen, avrebbe dovuto essere l’ID.3 “l’ariete” per sfondare nel mercato delle elettriche. Invece, la più grande ID.4 ha convinto di più la clientela europea e anche i giudici dei World Car Awards 2021.

Il crossover di oltre 4,5 metri unisce forme equilibrate a una buona spaziosità di bordo, oltre a prestazioni interessanti in termini di sportività e autonomia, con potenze tra 204 e 299 CV un’autonomia intorno ai 500 km.

2020: Kia Telluride

Kia Telluride

L’ultimo modello endotermico ad assicurarsi il premio di World Car of the Year è stata la Kia Telluride.

Il grande SUV coreano venduto in Nord America e imparentato con la Hyundai Palisade si è distinto per il look carismatico, un abitacolo di livello premium e prestazioni elevate assicurate dal potente 3.8 V6 (non elettrificato) da 355 CV.

2019: Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

Nel 2019 le elettriche dovevano ancora prendere piede e tra i primi modelli di lusso in assoluto c’è stata la Jaguar I-Pace. Il crossover inglese è stato un pioniere anche nel segmento premium portando con sé uno stile all’avanguardia e capacità tecniche che rimangono attuali anche a distanza di diversi anni.

Disponibile con un unico taglio di batteria da 90 kWh, la Jaguar ha 400 CV e promette un’autonomia di circa 450 km.

2018: Volvo XC60

Volvo XC60

Rinnovata con un restyling nel 2021, la generazione più recente della Volvo XC60 ha vinto il premio di auto dell’anno nel 2018. Già all’epoca, il SUV svedese aveva una gamma di motorizzazioni molto ampia e adatta a varie necessità, dalle mild hybrid a benzina e diesel fino alle potenti ibride plug-in.

Col passare degli anni, Volvo ha ritoccato l’estetica del modello rendendo anche più efficienti le varie versioni. Ora, le più potenti ibride plug-in hanno 349 e 455 CV e consentono 75-80 km in modalità elettrica.

2017: Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace

Lanciata nel 2015 come rivale di BMW X5 e Mercedes GLE, la Jaguar F-Pace è stato il primo SUV del Giaguaro. La F-Pace è stata capace fin da subito di attirare le attenzioni della clientela in vari mercati, anche grazie a un listino composto sia da versioni più adatte a un utilizzo quotidiano, come le benzina e diesel meno potenti, sia da varianti più sportive.

A tal proposito, ricordiamo che al momento la F-Pace SVR è la più estrema di tutte con un 5.0 V8 da 551 CV e prestazioni e sound da vera supercar.