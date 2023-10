Più lanci che anteprime assolute, almeno per il momento: Toyota ha svelato la gran parte delle novità 2024 tra il secondo e il terzo trimestre del 2023 e con l'anno nuovo si attende soprattutto di vedere i nuovi modelli su strada, dal restyling della sempre apprezzatissima Yaris fino alle nuove generazioni di C-HR e Land Cruiser.

Le incognite riguardano il possibile arrivo di un SUV/fuoristrada compatto e di un secondo modello 100% elettrico a dar man forte alla bZ4X. La candidata più probabile nel secondo caso è la berlina bZ3, già lanciata sul mercato della Cina, dove è anche prodotta, e potenziale rivale di Tesla Model 3.

Ecco dunque le novità Toyota del 2024

Toyota Yaris restyling

Un successo dopo l'altro per la piccola Toyota, che in effetti non sembrava necessitare di rivoluzioni e affronta quindi il 2024 con aggiornamenti minimi sul piano estetico ma parecchie novità di sostanza. Se fuori si rinfrescano infatti la gamma colori e i cerchi, sul piano tecnologico e tecnico c'è molto di più, dalla strumentazione ai sistemi di assistenza alla guida ampliati e migliorati.

Toyota Yaris 2024

La Toyota Yaris 2024, che sarà in vendita nelle prime settimane del nuovo anno, porta in dote, tra le altre cose, un sistema Smart Digital Key con accesso facilitato tramite smartphone e la app MyT e una motorizzazione ibrida potenziata a 130 CV che affiancherà quella standard da 116 CV. Nel corso dell'anno si parla anche di un possibile ritorno della potente GR Yaris, ma tutto è ancora da confermare.

Nome Toyota Yaris Carrozzeria berlina 5 porte Motori benzina e ibridi a benzina Data di arrivo Inizio 2024 Prezzi Da comunicare

Toyota C-HR

La crossover compatta C-HR è cambiata davvero molto nel passaggio dalla prima alla seconda generazione, ispirandosi un po' alle elettriche e un po' alla Aygo X nel design e nel look, anche se rimane ibrida.

La gamma motori conferma infatti i full hybrid con motori 1.8 e 2.0, il secondo anche con variante a trazione integrale i-AWD, e potenze di 152 e 198 CV, e introduce la novità assoluta della prima versione ibrida plug-in da 223 CV complessivi e un’autonomia elettrica di circa 60 km.

Toyota C-HR Hybrid 2024 Toyota C-HR PHEV 2024

Allestimenti e prezzi sono già definiti, anzi, dopo la fase di preordine C-HR 2024 è già ufficialmente in vendita, con un listino che parte da 35.700 euro e quattro diversi livelli di equipaggiamento incluso quello sportivo GR Sport.

Nome Toyota C-HR Carrozzeria Crossover 5p Motori benzina ibridi e ibrido plug-in Data di arrivo Fine 2023-inizio 2024 (consegne) Prezzi da 35.700 euro

Toyota bZ3

La famiglia delle elettriche Toyota di nuova generazione si è già arricchita di questo modello, ma soltanto per il mercato cinese: bZ3 è una berlina da 4,73 metri sviluppata in collaborazione con BYD, che fornisce anche la batteria al litio-ferro-fosfato.

Toyota BZ3

Il motore singolo è proposto in due varianti, da 184 o 245 CV, mentre l'autonomia dichiarata tocca i 600 km anche grazie a un'aerodinamica particolarmente efficiente il cui CX sarebbe addirittura leggermente migliore di quello della stessa Model 3.

Nome Toyota bZ3 Carrozzeria Berlina media Motori elettrico Data di arrivo Seconda metà 2024 (da confermare) Prezzi -

Toyota baby Land Cruiser

Tra le indiscrezioni sulle altre possibili novità del 2024 c'è un SUV compatto con aspetto e ambizioni da fuoristrada che dovrebbe idealmente affiancare la nuova Land Cruiser dallo stile classico. Avrebbe però la struttura di un modello moderno, si parla della piattaforma TNGA nella versione che ha dato origine a Corolla Cross (la Casa starebbe pensando persino a un pick-up derivato), ma con motori a benzina e/o ibridi.

Toyota Compact Cruiser EV

L'ispirazione potrebbe venire dalla concept Compact Cruiser del 2021, che tuttavia era elettrica, mentre questo modello non lo sarebbe. Potrebbe chiamarsi Land Hopper.

Nome Land Cruiser Land Hopper (non confermato) Carrozzeria SUV 5p Motori benzina e ibridi Data di arrivo Metà 2024 (possibile reveal) Prezzi -

Toyota Land Cruiser 2024

Un bel ritorno alle origini per la nuova generazione della Land Cruiser, che si ispira ai modelli Anni '80 sottolineando con un look robusto e ricco di suggestioni la sua appartenenza alla "vecchia scuola". Lunga 4,92 metri, larga 1,98, alta 1,87 e con passo di 2,85, conferma il telaio a longheroni e traverse e la trazione integrale "vera", così come il motore turbodiesel 2.8 da 204 CV aggiornato e in arrivo anche in versione mild hybrid.

Toyota Land Cruiser 2024 Toyota Land Cruiser 2024 First Edition

Sono attese due versioni, una standard e una di lancio con un look specifico, fari a Led circolari anziché rettangolari, mentre la scritta "Toyota" per esteso sulla calandra è per tutti. Disponibile anche con sette posti, ha una strumentazione 100% digitale e il monitor "touch" del sistema di infotainment in posizione rialzata. Confermate le tecnologie di ausilio alla guida fuoristrada come Multi-Terrain Select e le barre antirollio disinseribili.