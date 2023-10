Dopo i preordini (effettuabili con un versamento di 250 euro) ora la nuova Toyota C-HR è ufficialmente in vendita in Italia, con prezzi a partire da 35.700 e relativi all'allestimento base Active abbinato al powertrain full hybrid 1.8 HEV.

Al top della gamma si posiziona invece la Toyota C-HR GR Sport Premiere mossa dal 2.0 plug-in, con prezzo fissato a 51.900 euro. A inizio commercializzazione Toyota Italia ha previsto uno sconto pari a 3.750 euro - solo in caso di permuta o rottamazione di una vecchia auto - legato alla sottoscrizione del finanziamento Toyota Easy Next.

Toyota C-HR 2023, prezzi e allestimenti

Vediamo ora come si compone la gamma della nuova Toyota C-HR.

Alla base come detto c'è la Active, disponibile unicamente con il 1.8 full hybrid da 143, che di serie offre sistema di assistenti alla guida Toyota Safety Sense, cerchi in lega da 17”, luci LED, strumentazione digitale da 12,3”, monitor centrale da 8", telecamera posteriore, climatizzatore automatico bi-zona e interni in tessuto ecosostenibile.

Al di sopra si posiziona la Toyota C-HR Trend, disponibile sia con i full hybrid (1.8 e 2.0) sia con il nuovo powertrain plug-in da 198 CV. Di serie monta cerchi in lega da 18”, monitor centrale da 12,3” con navigatore integrato, luci Prisma LED, vetri posteriori oscurati, luci ambientali e vernice metallizzata.

La C-HR Lounge aggiunge tetto panoramico, luci ambientali con 64 differenti tonalità, cerchi in lega da 19”, portellone del bagagliaio ad azionamento elettrico e vernice metallizzata bicolore.

Ha un look più sportivo la Toyota C-HR GR Sport, abbinabile esclusivamente alle motorizzazioni 2.0, con cerchi in lega da 19”, assetto sportivo e interni in suede e pelle ecosostenibile con loghi GR SPORT.

Infine è presente la Trend Eco, mossa dal 2.0 plug-in e caratterizzata da emissioni (calcolate secondo il ciclo WLTP) di 19 g/km, grazie alle quali rientra nella prima fascia degli ecoincentivi.

Solo per alcuni mesi saranno Toyota proporrà due allestimenti speciali: Lounge Premiere e GR SPORT Premiere. Abbinabili esclusivamente ai powertrain basati sul 2.0 4 cilindri (sia full hybrid sia plug-in) aggiungono finitura bicolore speciale per la carrozzeria, impianto audio premium JBL ed head up display. Inoltre la prima è caratterizzata da interni in pelle con cuciture a contrasto, la seconda invece da speciali cerchi in lega da 20".

Motore Trazione Versione Prezzi 1.8 HEV FWD C-HR 1.8 HV FWD ACTIVE 35.700 C-HR 1.8 HV FWD TREND 39.200 C-HR 1.8 HV FWD LOUNGE 42.200 2.0 HEV FWD C-HR 2.0 HV FWD TREND 41.200 C-HR 2.0 HV FWD LOUNGE 44.200 C-HR 2.0 HV FWD LOUNGE PREMIERE 45.700 AWD-i C-HR 2.0 HV AWD TREND 43.700 C-HR 2.0 HV AWD GR SPORT 47.200 C-HR 2.0 HV AWD GR SPORT PREMIERE 48.700 2.0 PHEV FWD C-HR 2.0 PHEV FWD TREND ECO 43.700 C-HR 2.0 PHEV FWD TREND 46.900 C-HR 2.0 PHEV FWD LOUNGE 49.900 C-HR 2.0 PHEV FWD LOUNGE PREMIERE 51.400 C-HR 2.0 PHEV FWD GR SPORT 50.400 C-HR 2.0 PHEV FWD GR SPORT PREMIERE 51.900

La prima prova della nuova Toyota C-HR