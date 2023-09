Lo scorso agosto, alla fine della presentazione della nuova Land Cruiser, Toyota ha mostrato due sagome di SUV sconosciuti. Una raffigurava piccolo fuoristrada squadrato che assomigliava moltissimo a una sorta di nuova FJ Cruiser, mentre l'altra mostrava un crossover dall'aspetto decisamente affilato.

Un paio di settimane dopo, in Giappone è stato registrato il marchio "Land Hopper", lasciando intendere che sia proprio questo il nome scelto per il nuovo fuoristrada.

Base Corolla Cross

La rivista giapponese Best Car afferma che questa ipotetica Land Hopper sarà posizionata al di sotto delle Land Cruiser 250 (conosciuta anche come "Prado" e venduta anche in Europa) e 300 (la versione più grande commercializzata in alcuni mercati, tra cui Giappone e Nord America).

Secondo i primi rumors, il modello prenderà spunto dalla Land Cruiser 250 e avrà all'incirca le stesse dimensioni di una Corolla Cross, pur potendo contare su un telaio irrobustito per affrontare seriamente le gite lontano dall'asfalto. Come riferimento, il crossover misura 4,46 m di lunghezza, 1,83 m di larghezza e 1,62 m d'altezza.

Il doppio teaser di Toyota a margine della presentazione della nuova Land Cruiser Prado

La parte più interessante del report di Best Car non riguarda il nome o le dimensioni, bensì la motorizzazione. Al contrario del trend attuale, la Land Hopper non sarà venduta (almeno inizialmente) come elettrica, ma con propulsori a benzina e ibridi. Un colpo di scena se si considera che un concept simile - la Compact Cruiser - mostrato nel 2021 era proprio a batteria.

L'elettrica arriverà più avanti

Best Car ritiene che una variante a emissioni zero potrebbe arrivare tra qualche anno, ma le versioni iniziali avranno effettivamente il motore termico. La pubblicazione sostiene che la Land Hopper potrebbe prendere ereditare i propulsori benzina e ibridi da 1,8 litri della Corolla Cross o i più grandi 2,0 litri benzina e 2,5 litri ibridi della RAV4.

Toyota Compact Cruiser EV Concept

Il debutto del nuovo fuoristrada di Toyota potrebbe avvenire nel corso del 2024, anche se la Casa giapponese potrebbe approfittare del Salone di Tokyo (in programma dal 25 ottobre al 5 novembre) per dare ulteriori aggiornamenti. Resta da capire anche se la Land Hopper sarà commercializzata anche in Europa, dove il listino del brand nipponico è già molto ricco di SUV e crossover.