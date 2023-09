Un nuovo video spia mostra Toyota mentre testa una nuova super sportiva. La Casa giapponese ha completamente camuffato il prototipo, ma la sua silhouette è inconfondibile: si tratta del concept Toyota GR GT3, che è attualmente in fase di sviluppo sia in versione da pista che stradale.

Il video girato sul circuito di Motegi mette in evidenza l'assetto preciso della Toyota e il tipico sound del V8, che potrebbe dare vita alla supercar nipponica.

Punto di svolta nel 2026

Lo scorso giugno, il direttore del team Toyota WEC Rob Leupen ha confermato che questa Toyota prenderà parte al WEC a partire dal 2026. Ha anche rivelato che il brand costruirà una versione stradale del concept, anche se dovrebbe essere venduta come Lexus.

Inoltre, ricordiamo che all'inizio del 2022 il presidente di Toyota Racing Development David Wilson ha suggerito che il concept potrebbe essere "un precursore" della prossima GT3 del marchio di lusso.

Mentre - come detto - l'auto da corsa potrebbe scendere in pista nel 2026, non è chiaro quando la versione stradale potrebbe arrivare nei concessionari. Se porterà il marchio Lexus, probabilmente sostituirà la RC nella gamma, con l'attuale generazione che è stata lanciata nel 2014.

L'esordio a Tokyo

Toyota ha mostrato per la prima volta la concept GR GT3 al Tokyo Auto Salon del 2022. Il grande alettone, l'ampio splitter anteriore, le appendici laterali, le linee affilate della carrozzeria e gli scarichi laterali hanno catturato l'attenzione di tutti all'epoca e sembra che molte di queste caratteristiche possano arrivare sulla versione da corsa.

Toyota GR GT3 Concept

Ci aspettiamo che Lexus dia un look più "sobrio" alla versione stradale rimuovendo parte degli inserti aerodinamici, gli scarichi laterali e installando un nuovo alettone. Ci aspettiamo novità importanti (e ufficiali) nei prossimi mesi.