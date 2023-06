La nuova supercar Lexus che andrà a sostituire la RC F nelle gare dei campionati GT3 e avrà una corrispondente versione stradale ha un volto già visto, anche se col logo Toyota.

Parlando con i colleghi di Motorsport.com il direttore del team Toyota WEC, Rob Leupen, ha infatti ufficializzato la volontà del gruppo giapponese di trasformare la spettacolare Toyota GR GT3 Concept vista più di un anno fa nella Lexus da corsa che gareggerà nel WEC europeo a partire dal 2026.

Prima a Le Mans, poi su strada

La cosa ancora più interessante per gli appassionati di auto sportive è che la vettura del GT3 sarà proposta anche come la nuova supercar stradale di Lexus, anche se non è chiaro al momento quando sarà possibile acquistarla. Il 2027 sembra al momento l'anno giusto per il debutto della Lexus.

Toyota GR GT3 Concept

Prepariamoci quindi ad ammirare in pista e forse anche alla 24 Ore di Le Mans del 2026 una grintosa coupé Lexus con lungo cofano e grandi alettoni come quelli anticipati dalla GR GT3 Concept.

I disegni del brevetto ne anticipano le forme

A seguire la stessa coupé bassa e filante firmata Lexus sarà su strada e il suo aspetto non dovrebbe essere molto diverso da quello visto nei disegni del brevetto europeo.

Toyota, i brevetti della nuova supercar

Stando a quei primi bozzetti la nuova coupé Lexus dovrebbe avere un frontale appuntito con sottili fari a LED su due livelli, gli scarichi laterali subito dietro i passaruota anteriori e un piccolo alettone fisso posto alla base del lunotto.

Sei cilindri o otto?

Per quel che riguarda il motore e lo stile la nuova sportiva Lexus dovrebbe quindi distinguersi dalla prossima supercar elettrica anticipata dalla Electrified Sport Concept. Spazio quindi a un potente propulsore a benzina, ma ci sono ancora dubbi su quale possa essere il powertrain.

Il motore a sei cilindri della Toyota GR Supra

Alcuni rumor parlano di una versione evoluta e potenziata del 6 cilindri in linea della GR Supra, magari proprio quello già utilizzato dalla BMW M3 Competition con 510 CV. Altre indiscrezioni suggeriscono la possibilità di vedere sotto il basso cofano un motore V6 biturbo o addirittura un V8 biturbo.