Toyota è grande protagonista al Tokyo Auto Salon. Oltre all’estrema GRMN Yaris, il costruttore giapponese è presente alla rassegna di casa con la concept GR GT3, una versione sportiva del crossover elettrico bZ4X e una Lexus NX con assetto da fuoristrada.

Le vedremo anche di serie? Difficile a dirsi. Intanto, analizziamo una per una tutte le novità portate al Salone da parte del Gruppo Toyota.

Destinata al circuito

La GR GT3 concept anticipa un possibile ingresso della Casa nell’omonima categoria. Il brand non fornisce dettagli specifici su motore e prestazioni, lasciando solo immaginare cosa si celi sotto il corpo scolpito del prototipo. Le forme del concept, caratterizzato da linee tese, dal grande alettone e da un elaborato diffusore, comunicano tutta l’indole sportiva della GR GT3.

Inoltre, il lungo cofano fa pensare che la supercar sia mossa da un motore termico, probabilmente parte di un powertrain ibrido. In ogni caso, come ammesso dallo stesso marchio, il concept è un vero laboratorio su ruote studiato per attirare l’attenzione di potenziali team GT3.

Tra sportive e fuoristrada

Come Subaru ha presentato una Solterra STI, così Toyota mostra un’evoluzione della bZ4X in chiave GR Sport. I due modelli nati dallo stesso progetto condiviso puntano sulla sportività, con la bZ4X che si distingue per l’aspetto più “stealth”.

Il concept GR Sport si riconosce per la tinta con sfumature blu e nere, i dettagli e i cerchi in lega neri, le pinze freno rosse e sedili sportivi. Al momento, Toyota non programma una versione di serie di questo allenamento, ma in futuro mai dire mai.

Più complicato sarà vedere su strada la Lexus NX Offroad Concept. Basato su una NX 450h ibrida plug-in, il prototipo attira l’attenzione con la verniciatura color bronzo, le ruote da fuoristrada e un box portatutto sul tetto. A fianco del SUV, è presente anche un curioso veicolo all-terrain alimentato da un motore termico 1.0 a idrogeno.