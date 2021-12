La gamma della Toyota Yaris si arricchisce con la GR Sport, l’allestimento derivato dalla sportivissima GR che dona ancora più carattere alla compatta giapponese. Disponibile in Europa dopo la primavera del 2022, la GR Sport dona un look più aggressivo alle versioni a benzina e full hybrid.

Look personale

A livello estetico, la Yaris messa a punto dalla divisione Gazoo Racing si riconosce per i cerchi da 18” con design dedicato e dettagli rossi. Rinnovata anche la calandra che presenta un disegno a rete e un motivo a “G”, mentre il tetto nero (ordinabile come optional) rende ancora più filante e sportiva la linea della vettura.

La coda si distingue per il diffusore a forma di “T” che accentua il carattere aggressivo della Yaris. Per il resto, dimensioni e look dei fari restano identici a quelli degli altri allestimenti.

L’abitacolo è connotato dai loghi “GR Sport” su volante, poggiatesta, pulsante di accensione e display della strumentazione principale. I sedili hanno un rivestimento in tessuto con cuciture rosse e si può scegliere anche la versione Ultrasuede con funzione di riscaldamento per le poltrone anteriori. Infine, pannelli delle portiere, console e volante sono rifiniti in color argento.

Aggiornata nell’assetto

Come detto, l’allestimento GR Sport è abbinabile sia al 1.0 a benzina da 72 CV con cambio manuale intelligente (iMT) a 5 rapporti che alla 1.5 ibrida da 116 CV con cambio automatico a variazione continua.

Toyota dichiara che oltre all’estetica è stata modificato anche l’assetto della Yaris. Nelle GR Sport le sospensioni anteriori e posteriori sono state ritarate, con ammortizzatori più rigidi alle basse velocità. Inoltre, le molle posteriori sono state ottimizzate per ridurre il rollio e il sollevamento delle ruote durante accelerazione e frenata.

Il servosterzo elettronico è stato aggiornato per offrire una maggiore precisione nella traiettoria, mentre i supporti sottoscocca aggiuntivi hanno aumentato la rigidità del corpo vettura.

La GR Sport, quindi, vuole essere davvero l’anello di congiunzione tra le Yaris tradizionali e l’estrema GR da 261 CV.