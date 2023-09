Una nuova Toyota Yaris GR (o GR Yaris seconda la denominazione ufficiale) potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Dovrebbe trattarsi di un lieve restyling di metà carriera che, in base a quanto dichiarato dalla rivista giapponese Best Car che ha avuto modo di parlare con alcuni dirigenti della casa, potrebbe essere ancora più potente dell'attuale e dotata di un innovativo cambio automatico.

Una nuova sportiva

Il restyling della Toyota GR Yaris dovrebbe introdurre sul modello alcune novità molto particolari. Secondo la testata Best Car, infatti, la nuova potente compatta potrebbe essere dotata di un motore più potente, direttamente ereditato dalla Corolla GR presentata in America nel 2022.

Le fonti vicine a Toyota che hanno parlato con il magazine hanno rivelato che il propulsore scelto per questo lifting dovrebbe essere proprio il 1.6 turbo a 4 cilindri della sorella più grande, modificato per erogare circa 300 CV e 370 Nm di coppia.

Toyota GRMN Yaris (2022)

Si tratta di un upgrade che darebbe alla nuova versione un vantaggio di 28 CV rispetto alle ultime versioni speciali presentate solo per il Giappone, in grado di erogare, però, fino a 390 Nm di coppia.

Non solo. Le stesse fonti hanno rivelato anche che l'aggiornamento di metà carriera dovrebbe introdurre sulla Yaris più potente anche alcune modifiche stilistiche rispetto al modello attuale.

Toyota GRMN Yaris (2022)

Un nuovo cambio

Le novità di cui abbiamo appena parlato, però, non dovrebbero essere le uniche per la ricercatissima Yaris più potente della storia. In base a quanto riferito dalle stesse fonti, infatti, la nuova auto sarà anche dotata di un nuovo cambio automatico a otto rapporti, dotato di palette al volante e di un nuovo "sistema di bloccaggio", grazie al quale si intuisce che dovrebbe trattarsi di una trasmissione con convertitore di coppia.

Insieme sotto alla nuova auto potrebbero fare il loro debutto anche delle nuove sospensioni, dei nuovi freni e un telaio dalla maggiore rigidità strutturale.

La casa al momento non ha né smentito né confermato queste indiscrezioni, che sono dunque da prendere con le dovute precauzioni. Per saperne di più non resta che attendere le prossime settimane, per capire anche se sarà importata o no in Italia.