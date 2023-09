La combinazione tra il finanziamento Toyota Easy e il WeHybrid Bonus offerto dalla Casa giapponese, permette anche a settembre una serie di offerte interessanti: ad esempio, quella sulla Yaris Cross ibrida da 116 CV.

Il listino iniziale di 28.050 euro per la Toyota Yaris Cross Hybrid 116 CV in allestimento Active si riduce a 24.800 euro senza finanziamento, oppure 24.300 euro con anticipo di 5.020 euro.

Le rate ammontano quindi a 178,98 euro per 47 mesi (TAN 5,99%, TAEG 7,17%), e la maxi rata finale è pari a 15.479,10 euro; in caso di restituzione o sostituzione non si devono superare i 10.000 km l’anno.

Per aderire all’iniziativa occorre un usato da rottamare o dare in permuta, posseduto da almeno 5 mesi.

Eventuali servizi possono essere aggiunti in fase di trattativa, ma ci sono alcuni vantaggi Toyota come la garanzia estesa Relax plus, facendo i controlli annuali presso la rete ufficiale, o il bonus di 250 euro con un preventivo online.

Interessanti anche i vantaggi WeHybrid, tra i quali l’assicurazione RCA calcolata in base ai chilometri percorsi in elettrico.

Vantaggi

L’offerta di Toyota consente uno sconto di 3.750 euro, più un extra bonus di 250 euro in caso di preventivo online, con rate piuttosto contenute. La Casa, poi, offre alcune agevolazioni in più, come la garanzia estesa, la manutenzione fino a 15 anni, l’assicurazione WeHybrid o la possibilità di modificare il piano di finanziamento

Svantaggi

Nell’offerta sulla Yaris Cross manca il costo in caso di esubero chilometrico o il valore di eventuali servizi aggiunti; è necessario un usato in permuta o da rottamare

In sintesi