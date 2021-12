Lunghezza: 4.180 mm

Larghezza: 1.765 mm

Altezza: 1.595 mm

Passo: 2.560 mm

Bagagliaio: min 320-397 max n.d.

Le dimensioni della Toyota Yaris Cross la collocano nel sempre più ricco e competitivo segmento dei SUV piccoli (o B-SUV se preferite), con meccaniche derivate dalle classiche piccole e assetti rialzati - ma non troppo - per accontentare chi vuole una guida alta da terra.

La caratteristica principale della Toyota Yaris Cross, come di tutti gli ultimi modelli della Casa, è quella di nascere esclusivamente ibrida, ma volendo anche integrale, su una piattaforma collaudata e con uno sviluppo interessante che offre il giusto spazio.

Toyota Yaris Cross, le dimensioni

La Toyota Yaris Cross ha una lunghezza di 4,18 metri (4.180 mm), una larghezza 1,77 (1.765 mm) che sono più o meno la media della categoria B-SUV, mentre l'altezza è di poco inferiore agli 1,60 metri (1.596 mm). L'altezza da terra è di 16 cm indipendentemente dalla presenza o meno della trazione integrale.

Toyota Yaris Cross, bagagliaio e abitabilità

Come spesso accade per i costruttori giapponesi, Toyota non dichiara il volume massimo della capienza a sedili abbattuti, ma è piuttosto precisa per quanto riguarda quello del vano di carico, specificando che la capienza minima è di 320 litri sotto la cappelliera e di 401 considerando tutto lo spazio verticale fino al soffitto.

Parliamo del modello a trazione integrale, che ha il sottovano occupato da un secondo motore elettrico, perché il modello a sola trazione anteriore fa di meglio, offrendo 397 litri misurati sotto al tendalino copribagagli e 460 litri massimi senza di esso.

Al confronto con la concorrenza il dato non è affatto male: la è sufficientemente regolare, c'è un comodo doppio fondo (che però risulta più arduo da sistemare se si ha una mano occupata) e sugli allestimenti superiori (Dal Lounge in su stando al listino di lancio) lo schienale è diviso in 3 parti (40:20:40) invece che in 2 (60:40).

Toyota Yaris Cross, bagagliaio Toyota Yaris Cross, interni

A livello di motore, Toyota Yaris Cross offre due opzioni: entrambe hanno per base l'ibrido benzina-elettrico da 116 CV complessivi condiviso con la Yaris. Si può però scegliere tra la versione a sola trazione anteriore e quella integrale dotata di un secondo piccolo motore elettrico collocato sull'asse posteriore che non influisce sulla potenza totale.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.5 HSD 116 CV benzina-elettrico Anteriore, cambio E-CVT 1.5 HSD i-AWD 116 CV benzina-elettrico + elettrico Integrale, cambio E-CVT

Toyota Yaris Cross, meccanica

Toyota Yaris Cross, le concorrenti con misure simili

I B-SUV come Toyota Yaris Cross si muovono in una fascia dimensionale ben precisa, quindi praticamente tutta la concorrenza si concentra in un range di soli 10 cm in cui la giapponesina è, come buona parte delle rivali, esattamente al centro. Spaziando dai 4,15 ai 4,25 metri, dunque, troviamo: