Presentata in Cina a fine ottobre la Toyota bZ3 era poi quasi scomparsa senza quasi lasciare traccia. Nessuna notizia sul lancio commerciale, prezzi o altro. Oggi la berlina elettrica fa nuovamente capolino sul web grazie ad alcuni report provenienti dalla Cina, dove viene assemblata. Stando a quanto riportato da NewsCarChina infatti la produzione della bZ3 è iniziata nei giorni scorsi e le prime consegne partiranno il 31 maggio.

La seconda auto puramente elettrica di Toyota inizia così la propria avventura commerciale nella Repubblica Popolare, con prezzi compresi tra 169.800 e 199.800 yuan ( pari a un range tra 22.900 e 27.000 euro).

La berlina della collaborazione

Sviluppata dalla joint venture FAWToyota e BYD, la Toyota bZ3 è lunga 4,73 metri, larga 1,84 e alta 1,48 m, dimensioni che la mettono in competizione con Tesla Model 3 e BMW i4 o, se preferite confronti con modelli endotermici, Audi A4, BMW Serie 3 e Mercedes Classe C.

Toyota bZ3 e bZ4x

Lo stile riprende quello della bZ4x con la quale condivide la piattaforma e-TNGA, mentre il resto è tutto nuovo. Batterie LFP (litio-ferro-fosfato), motore e il sistema di gestione infatti sono firmati dalla BYD - il colosso cinese leader nel mondo delle auto elettriche - con potenze comprese tra 180 e 242 CV e autonomia massima pari a 600 km.

Anche gli interni della Toyota bZ3 sono molto diversi da quelli della bZ4X, con la plancia caratterizzata dalla cosiddetta "Digitial Island", vale a dire un grosso monitor touch centrale sistemato in posizione verticale a racchiudere in sé tutti i comandi principali.

Toyota bZ3, gli interni

Alla conquista della Cina

La notizia dell'inizio della produzione della bZ3 arriva a pochi giorni dal taglio dei prezzi della bZ4x in Cina, con una riduzione del 15% e prezzo di partenza al di sotto dei 24.000 euro. Una mossa dovuta alla guerra dei prezzi innescata da Tesla e che ha l'obiettivo di riuscire a ricavarsi un posto al sole in quello che è il più importante mercato al mondo per le auto elettriche.

La berlina elettrica di Toyota potrebbe poi varcare i confini cinesi e arrivare anche in Europa, forse nel 2024, con prezzi che dovrebbero però essere più alti rispetto a quelli praticati in Cina.