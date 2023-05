All'inizio del 2024 arriva nelle concessionarie italiane la gamma aggiornata della Toyota Yaris, la compatta full hybrid giapponese che per la prima volta affianca alla motorizzazione 1.5 da 116 CV un'inedita versione potenziata Hybrid 130 con 130 CV destinata agli allestimenti Premiere Edition e GR Sport.

All'aumento di potenza e prestazioni si uniscono però molti altri aggiornamenti alla gamma 2024 di Toyota Yaris, dalle migliorie dedicate agli ausili alla guida alla strumentazione digitale configurabile, fino alla smart digital key per aprire, chiudere e avviare l'auto con lo smartphone.

Per poter elencare tutte le novità della Toyota Yaris 2024, che non sono poche, abbiamo deciso di proporvi un riassunto di tutti gli aggiornamenti esterni, interni e sotto il cofano, con le grafiche punto per punto da cliccare.

Colore e cerchi della Premiere Edition

Partiamo da fuori, dove la rinnovata Toyota Yaris mostra piccoli aggiornamenti di colore di carrozzeria e ruote per la versione speciale di lancio Premiere Edition, la top di gamma che raccoglie tutte le novità 2024.

Nuova è la verniciatura bicolore Neptune Blue con il tetto nero a contrasto, così com'è inedito lo stile dei cerchi in lega da 17". Le altre colorazioni della Premiere Edition sono i bicolore Platinum Pearl White e Silver Metallic.

La smart digital key collegata all'app MyT permette a un massimo di cinque persone di accedere al veicolo utilizzando lo smartphone al posto della chiave.

Più potenza e accelerazione

La Hybrid 130 si affianca per la prima volta nel listino di questa Toyota alla Hybrid 115, offrendo una potenza di 130 CV e una coppia accresciuta a 185 Nm. Con questo nuovo propulsore il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h si abbassa di mezzo secondo e scende a 9,2 secondi.

Disponibile solo per gli allestimenti Premiere Edition e GR Sport, la Toyota Yaris Hybrid 130 registra solo un piccolo aumento nei livelli di emissioni di CO2, compresi tra i 96 e i 116 g/km.

Tanti aggiornamenti per gli ausili alla guida

Restiamo sugli ausili alla guida aggiornati o del tutto nuovi sulla Toyota Yaris 2024, quelli che la casa giapponese raccoglie sotto il nome di funzionalità T-Mate. In particolare si segnala la presenza a bordo di una nuova telecamera e un nuovo radar in grado rilevare oggetti ancora più distanti, sia in profondità che in ampiezza, aumentando così la capacità del sistema di rilevare potenziali incidenti.

L'Intersection Collision Avoidance Support identifica il traffico in arrivo su due corsie, oltre a ciclisti in attraversamento e veicoli che tagliano lateralmente un incrocio e l’Acceleration Suppression interviene per mitigare accelerazioni improvvise in caso di rischio di collisione con un veicolo che precede.

A ridurre la possibilità di incidenti a bassa velocità ci pensa ora il Proactive Driving Assist (PDA) e il Deceleration Assist permette una decelerazione fluida quando il conducente rilascia l'acceleratore per rallentare, quando si avvicina a un veicolo più lento che precede o affronta una curva. Da non dimenticare è poi lo Steering Assist che identifica le curve che precedono la vettura e regola il livello di servoassistenza per aiutare il conducente compiere la manovra in maniera fluida e sicura.

Inedito sulla Yaris è anche l'Emergency Driving Stop System (EDSS) che supporta il conducente in caso di malore in abbinamento al Lane Trace Assist (LTA). Se il sistema rileva che il conducente non ha effettuato alcuna azione alla guida – sterzata, frenata, accelerazione – per un certo periodo di tempo, suona un avvertimento. In caso di mancata reazione da parte del conducente, il sistema porta l'auto ad arrestarsi, attiverà le luci di emergenza e sbloccherà le porte.

L'Adaptive Cruise Control (ACC) è stato rivisto per rispondere più rapidamente e operare in maniera più fluida e l'aggiunta dell’Overtake Prevention Support impedisce sorpassi involontari sul lato sbagliato di un veicolo (ad.es. sorpassi a destra). Anche la funzione di centraggio della corsia del Lane Trace Assist (LTA) è stata perfezionata di modo che l'auto si comporti in maniera più naturale. Il Road Sign Assist è stato migliorato: ora per regolare il cruise control in base ai limiti di velocità rilevati è sufficiente un semplice tocco.

Nuovo cockpit digitale configurabile

La nuova strumentazione digitale su schermo da 12,3" con quadranti ad alta definizione è si serie sugli allestimenti top di gamma Premiere Edition e GR Sport ed è personalizzabile su quattro modalità a scelta del guidatore: Smart, Casual, Sporty e Tough.

Sulla Yaris 2024 si rinnova anche il sistema multimediale Toyota Smart Connect con la navigazione "cloud based" e sempre connessa che pianifica il viaggio sulla base delle informazioni aggiornate su percorsi e traffico.

I comandi vocali dell'assistente "Hey Toyota" sono stati migliorati per rispondere a richieste fatte in forma colloquiale.