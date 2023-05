Chi dice che i motori tre cilindri non sono per le sportive? La Toyota GR Yaris ha già smentito questa falsa credenza. Il suo 1.6 turbo sprigiona 261 CV, ma il potenziale nascosto è davvero alto. In Giappone, infatti, è disponibile una versione da 272 CV, mentre la GR Corolla ha alzato l’asticella a 304 CV.

In Australia, però, hanno davvero esagerato: la Powertune è riuscita a spremere il tre cilindri fino a 751 CV.

468 CV per litro

Una potenza di questo tipo può sembrare assurda, ma a testimoniarlo ci sono le foto pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale del tuner. La “Rodent” (così è stata ribattezzata la GR Yaris) è stata ampiamente modificata rispetto al modello di serie con l’aggiunto di un turbocompressore Garrett G30-770, un impianto di scarico Akrapovic, un nuovo intercooler e una centralina Motec.

La trazione è sempre integrale, ma al posto del cambio manuale a 6 rapporti è presente una trasmissione sequenziale per gestire meglio l’incredibile potenza di 468 CV/litro. Giusto per fare qualche proporzione, è come se l’8.0 W16 presente sulla Bugatti Chiron erogasse 3.744 CV.

Senza dimenticare che la GR Yaris resta una vettura compatta ed estremamente leggera, con un peso di 1.280 kg.

Resta affidabile (sui rulli)

Tutte queste modifiche hanno influito sull’affidabilità della Toyota? No, almeno stando a Powertune. Il tuner australiano afferma di aver eseguito oltre 30 passaggi sui rulli e di non aver riscontrato problemi o anomalie particolari. Naturalmente, l’utilizzo quotidiano è un’altra cosa, ma già questi “esperimenti” dimostrano come la GR Yaris possa dare soddisfazioni se spinta al limite.

Di certo, sarà contento il proprietario Peter Freedman (il fondatore della Rode, nota azienda produttrice di microfoni), che potrà godersi la sua Toyota per degli indimenticabili weekend in pista.