Conosciamo bene la nuova Toyota GR Yaris, quel piccolo mostro su quattro ruote (motrici) che nel 2021 ha fatto impazzire il mondo intero, andando letteralmente a ruba.

La Casa, in occasione del lancio dell'ultima versione speciale dedicata esclusivamente al mercato giapponese, ha messo a punto un programma di personalizzazione dedicato, all'interno della piattaforma Kinto, che include tra le altre cose anche una nuova mappatura motore, legale e ufficiale.

Più coppia

Partiamo subito dal principio, di quanto aumenta la potenza con questo ritocco ufficiale alla centralina? Il 1.5 Turbo 3 cilindri da 261 CV diventa in grado di raggiungere i 390 Nm di coppia in extra-boost (370 Nm in condizioni normali). Un aumento certamente non notevole rispetto ai 360 Nm emessi tra i 3.600 e i 4.000 giri della mappatura stock, ma c'è un ma.

Per notare il maggior cambiamento, infatti, non bisogna guardare solo il semplice dato numerico, ma bisogna metterlo in relazione alla sua fruibilità, cioè in relazione ai giri motore. Con la nuova mappa motore, il nuovo valore di coppia diventa raggiungibile fin dai 3.200 giri/min, un updgrade radicale che dovrebbe rendere molto più fruibile il turbo della piccola GR Yaris, soprattutto su strade di montagna e non asfaltate.

In poche parole, la nuova curva di coppia, ampliandosi verso l'alto, dovrebbe permettere al piccolo motore di godere di un maggiore allungo generale, insieme a un rilascio del gas meno immediato. Una condizione che, in estrema sintesi, dovrebbe renderlo più pronto alle richieste del piede destro del pilota.

Prezzi e disponibilità

Come anticipato, il nuovo pacchetto sarà disponibile per questa prima fase solo per il mercato giapponese e già di serie sull'esclusiva GR Yaris "Morizo Selection". Per tutte le altre il prezzo di vendita sarà di 141.000 yen, pari al cambio attuale a 1.040 euro, una cifra abbastanza in linea con le richieste dei tuner più blasonati.