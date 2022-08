Tra le Case più impegnate nella corsa all’idrogeno c’è sicuramente Toyota. Il marchio nipponico ha nel suo listino la Mirai, un’ammiraglia elettrica con tecnologia fuel cell, e ha già presentato la GR Corolla e la GR Yaris da competizione.

Proprio quest’ultima esordirà in pista questo weekend al Rally di Ypres, in Belgio. Alla guida ci sarà Juha Kankkunen, quattro volte campione del mondo WRC.

Come un’auto a benzina

La Toyota GR Yaris H2 è sostanzialmente identica al modello di serie con motore a benzina. L’unica modifica estetica evidente è la particolare livrea blu che sottolinea la presenza di un powertrain a idrogeno.

Sotto al cofano, infatti, c’è lo stesso 1.6 turbo a 3 cilindri dell’auto che si trova in concessionaria, il quale è stato totalmente convertito per impiegare l’idrogeno come carburante. Sì, perché il principio di funzionamento della Yaris H2 (così come della GR Corolla H2) è diverso rispetto alla Mirai.

Se nell’ammiraglia l’idrogeno è utilizzato per produrre elettricità, nelle due hot hatch ha la stessa funzione della benzina, col vantaggio di emissioni dallo scarico quasi nulle. Da notare, comunque, come il motore della GR Yaris H2 (testato negli scorsi mesi nella serie di gare Super Taikyu in Giappone e alla 24 ore del Fuji) sia stato leggermente modificato col rafforzamento del blocco motore e un sistema d’iniezione ottimizzato.

Toyota (e non solo) spinge sull’idrogeno

Toyota non ha fornito dati precisi sulle potenzialità del motore a idrogeno della Yaris, ma ha sottolineato come le prestazioni siano praticamente identiche a quelle del propulsore a benzina. Inoltre, per rifornirsi ci si impiega lo stesso tempo di una comune auto a benzina o diesel.

Sta di fatto che il marchio giapponese crede fermamente in questo tipo di carburante. Negli scorsi mesi Toyota ha stretto un’alleanza con Mazda, Subaru e Yamaha per sviluppare ulteriormente i motori con alimentazione alternativa e dal Giappone sono arrivate indiscrezioni riguardo ad una possibile Prius con motore ibrido plug-in ad idrogeno in arrivo nel 2025.