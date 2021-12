Presentata nel corso della scorsa primavera, la Toyota GR86 - erede della GT86 - sarà commercializzata nel Vecchio Continente entro la metà del 2022.

Nonostante il lancio recente, la coupé sportiva giapponese è già oggetto delle attenzioni degli specialisti del tuning come nel caso di Blitz, azienda che ha modificato la GR86 con interventi estetici e meccanici, così da renderla ancora più prestazionale.

Carrozzeria e interni personalizzati

Il frontale ha un look diverso, più filante rispetto al modello di serie, grazie all’installazione di un nuovo paraurti e di un inedito splitter. Lo stile delle fiancate è stato reso aggressivo da parafanghi allargati e minigonne laterali, mentre il posteriore si caratterizza per la fascia paracolpi rivista per integrare prese d’aria dietro le ruote, assieme alla presenza di un enorme alettone posteriore in fibra di carbonio.

Completano gli esterni i cerchi in lega RS05RR firmati Enkei Racing Revolution da 18” che calzano pneumatici Dunlop Dirizza ZIII. Le modifiche hanno interessato anche l’abitacolo, arricchito da una strumentazione extra costituita da tre elementi analogici circolari, oltre che da un piccolo display sul tunnel centrale per la gestione delle sospensioni e dalle leve di cambio e freno a mano personalizzate con logo Blitz.

Sospensioni riviste

Il tuner ha ricoperto in fibra di carbonio il sistema di aspirazione del motore, così come la cover del filtro dell’aria. Modifiche meccaniche per la coupé Toyota che includono l’installazione di un impianto di scarico in titanio, di un kit di raffreddamento del propulsore, di sospensioni riviste e di pinze dei freni aggiornate con sei pistoncini all’anteriore e quattro al posteriore.

Di aumenti di potenza non si parla e non sappiamo quini se il 2.4 boxer aspirato della Toyota GR 86, gestito da una trasmissione manuale a sei rapporti, butti a terra - rigorosamente tramite le ruote posteriori - più dei 234 CV e 250 Nm di coppia della versione di serie. Numeri che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e toccare una velocità massima di 226 km/h.