La Toyota GR Yaris è una delle compatte più potenti al mondo. Si tratta di un vero “razzo tascabile” con 261 CV in meno di 4 metri di carrozzeria. Capace di prestazioni da sportiva di razza, è già diventato il sogno di tanti tuner nel mondo.

Uno di questi, l’australiana Powertune, ha presentato quella che probabilmente è la GR Yaris più estrema del momento.

Un potenziale nascosto

In precedenza, l’officina era riuscita a raggiungere i 435 CV con modifiche minime al propulsore, tra cui nuove molle delle valvole. Superare questa soglia è praticamente impossibile con le componenti di serie dato che il motore avrebbe bisogno di molta più benzina.

Così, i meccanici hanno aggiunto una pompa del carburante maggiorata e un serbatoio più grande per “dissetare” al meglio il piccolo 1.6 turbo a 3 cilindri.

Questi interventi hanno scatenato tutto il potenziale nascosto della Yaris che nei test mostrati nel video ha fatto registrare l’incredibile cifra di 479 CV a 7.250 giri al minuto.

Vuole sfidare le grandi

Considerando il peso di soli 1.280 kg e la trazione integrale, c’è da credere che questa speciale Yaris possa compiere imprese praticamente impossibili per tutte le rivali del suo segmento. È probabile che lo scatto 0-100 km/h sia ben inferiore ai 5,5 secondi del modello di base e che la velocità massima sia spaventosamente più elevata di 230 km/h.

Powertune non ha ancora portato in pista la Toyota, ma pensiamo che con una potenza quasi doppia rispetto alla vettura di base possa giocarsela alla pari anche con mostri sacri come la Porsche 911 GT3.

La tedesca pesa circa 140 kg in più, ma può sfruttare i 510 CV e un assetto calibrato alla perfezione grazie alle lunghe sessioni di test al Nurburgring. In futuro, sarebbe interessante vedere uno “showdown” tra Davide (la GR Yaris) e Golia (la 911 GT3).