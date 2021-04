Una Dacia Logan così cattiva non l’avevamo ancora vista. Il look da berlina sobria è stato completamente sostituito da un aggressivo kit estetico che ha sembra aver reso la Dacia un’auto pronta a "mangiarsi" la pista.

A firmare il “folle” aggiornamento (solo virtuale) della Logan, ovvero la Dacia Sandero a tre volumi e quattro porte, è stato il tuner tedesco Prior Design.

Pronta per la pista

L’officina ha aggiunto una serie di appendici aerodinamiche per donarle un look da vera auto da corsa. Il frontale ha enormi prese d'aria e un affilatissimo splitter, mentre le fiancate sono state maggiorate per ospitare pneumatici più grandi e raffreddare meglio i freni.

Il posteriore è la parte più cattiva di tutta la Logan. Il gigantesco spoiler in carbonio è attaccato al paraurti e domina l’intera linea della coda. Nuovi anche i fari LED e l’immenso diffusore in carbonio con doppio terminale centrale.

Prior non ha rivelato gli interni, ma dalle foto s’intravedono i sedili sportivi e un roll bar.

Solo una Dacia “virtuale”

Da un look così pazzesco ci si aspetta un motore decisamente più potente dei 75 e 105 CV delle versioni di serie. In realtà, Prior non ha pensato a modificare il motore. La Dacia Logan delle foto, infatti, è solo un rendering ed è ragionevole pensare che questi disegni non verranno mai applicati nel mondo reale.

Prior, infatti, non realizzerà una versione “vera” di questa Logan elaborata al massimo, semplicemente perché è probabile che l’intera preparazione possa costare più dell’auto stessa.

In precedenza, Prior si era divertita a mettere a punto anche una Duster. Pure in quel caso, purtroppo, si trattava di un’elaborazione virtuale. mai trasformata in realtà da guidare su strada o in pista.