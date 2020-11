Spesso la fantasia supera la realtà. Ma altrettanto spesso ciò che si è immaginato può diventare reale.

Per questo è plausibile che i render della Dacia Duster Widebody mostrati al pubblico di appassionati da parte di Prior Design, potrebbero (forse) avere un seguito.

Specialisti del tuning

L’azienda tedesca vanta una grande esperienza nel settore delle elaborazioni. Con particolare attenzione quanto si tratta di evoluzione stilistica di una vettura.

Fotogallery: Dacia Duster Widebody by Prior Design

5 Foto

Infatti in Prior Design hanno fatto dei propri kit estetici il loro principale core business. Sono specializzati pure nel segmento degli scarichi e dei cerchi in lega. E vantano una seconda sede, oltre a quella tedesca, negli Stati Uniti.

Dacia Duster pronto corsa

Influenze internazionali che hanno stravolto completamente l’immagine di Dacia Duster. Il body kit presentato da Prior Design al momento è solo un render, ossia non esiste materialmente, ma soltanto virtualmente.

È formato da una serie di elementi che regalano un’impronta sportiva ad uno degli Sport Utility più venduti in Europa.

Più bassa e cattiva

A fare soprattutto la differenza sono i maxi passaruota che amplificano la muscolarità di Duster. Il corpo vettura è praticamente rasoterra, sostenuto da pneumatici ultra ribassati che calzano su imponenti cerchi in lega da 22 pollici dedicati. Il paraurti anteriore ora ingloba uno spoiler, mentre in coda presenzia una vera e propria ala di dimensioni relativamente compatte, montata in testa al portellone.

Anche in questo caso il paraurti è stato modificato. Più grande, segue il profilo dei passaruota e incorpora un doppio terminale di scarico (uno per lato). Se la risposta sarà positiva da parte del pubblico, è probabile che il body-kit della Dacia Duster venga commercializzato. Il prezzo non è stato ovviamente dichiarato, ma c’è da aspettarsi che si tratti di qualche migliaia di euro.