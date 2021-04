Il nuovo doppio rene XXL delle nuova BMW Serie 4 ed M3 ha suscitato ben più di una discussione. Gli appassionati sono fortemente divisi tra chi ne apprezza il design aggressivo e chi avrebbe preferito delle forme più tradizionali.

In Cina c'è chi si è inventato uno strano kit da montare anche su una Serie 5 E60, la berlina firmata Chris Bangle e prodotta dal 2003 al 2010.

Un nuovo volto

Non si tratta chiaramente di un accessorio ufficiale, ma bisogna ammettere che (almeno ad un primo sguardo) il look è molto simile a quello della nuova BMW M3. Il kit è in vendita sul sito cinese Taobao, un e-commerce gestito da Alibaba Group.

Come potete immaginare, le informazioni sul paraurti sono tutte in cinese e, anche con l'aiuto di Google Translate, risulta difficile comprendere cosa ci sia scritto.

La BMW E60 col doppio rene della nuova M3 La BMW E60 col doppio rene della M2 Competition

Oltre all’enorme calandra a doppio rene, nell'annuncio si parla anche di un ulteriore kit che riprende forme e stile del frontale della M2 Competition, decisamente più sobrio.

Una delle poche cose comprensibili nella descrizione è che il kit è realizzato in plastica ed è da verniciare. Inoltre la qualità costruttiva non sembra eccelsa: i due paraurti infatti non si incastrano alla perfezione col resto dell’auto, dettaglio che si può notare dalle fessure create tra i pannelli e il cofano.

Diventa (quasi) un’M5

A rendere ancora più strani i paraurti sono i badge sulla calandra. Nel primo caso abbiamo il logo M5, mentre nel secondo un più generico M. Non bisogna però illudersi: nel kit non è previsto l'incredibile 5.0 V10 della M5 E60, la super berlina da più di 500 CV di inizio anni 2000.

Per quanto riguarda i prezzi il doppio rene “M2” è in vendita a 1800 Yuan (circa 231 euro al cambio attuale), mentre la versione XXL ispirata alla M3 a 2500 Yuan (322 euro). Spese di spedizione, costi di dogana ed installazione non fanno parte del conto.