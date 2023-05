Potrebbe arrivare già nel 2023, anche se il 2024 pare essere l'anno giusto, la nuova Toyota C-HR, seconda generazione del SUV coupé compatto e ibrido della Casa giapponese. Modello anticipato lo scorso dicembre con Concept Prologue, dalla quale riprenderà numerosi dettagli di stile.

Basta infatti guardare le prime foto spia della nuova C-HR, sorpresa a girare al Nurburgring, per vederlo. Le pellicole che ne avvolgono l'intera carrozzeria infatti lasciano trasparire alcuni elementi di stile. Ecco quali.

Più affilata

Partiamo dal muso. La Toyota C-HR Prologue era caratterizzata da luci a "C", simili per certi versi a quelli della Aygo X, senza però i proiettori principali al centro. La stessa soluzione adottata dalla C-HR fotografata durante i test. Si notano infatti i gruppi ottici "spezzati" al centro dalla prosecuzione del cofano, con muso a cuneo caratterizzato da una linea particolarmente tesa.

Passando alla fiancata balza all'occhio la bombatura che va a rastremarsi verso la parte posteriore, integrandosi nella linea che dà poi vita alle luci posteriori. La differenza principale è nella disposizione delle maniglie: sulla Prologue Concept quelle delle portiere posteriori erano integrate nel montante C, sulla nuova Toyota C-HR di serie invece saranno invece a filo con il pannello porta.

Foto spia Toyota C-HR 2024 Toyota C-HR Prologue

Infine il posteriore: lo spoiler rimane al suo posto e mantiene lo stesso disegno della concept, così come la parte subito sotto al lunotto - particolarmente inclinato - dove sono sistemate le luci a LED. Luci che, almeno a quanto ci pare di vedere, saranno solo a sviluppo orizzontale e perderanno quindi il segmento verticale che segue la linea dei montanti.

Per quanto riguarda le dimensioni ci dovrebbero essere centimetri in più in lunghezza, larghezza e passo, a beneficio di occupanti e bagagliaio.

Foto spia Toyota C-HR 2024 Nuova Toyota C-HR, il nostro render

Quali motori?

Esclusa la presenza di un powertrain 100% elettrico, per quello ci sarà la versione di serie della bZ Compact SUV, la nuova Toyota C-HR dovrebbe mantenere un sistema full hybrid affiancato per la prima volta da una motorizzazione plug-in, probabilmente derivata da quella della nuova Prius.