Tante novità per la Toyota Yaris. La compatta full hybrid si aggiorna con una motorizzazione più potente, una dotazione arricchita, una tecnologia di bordo raffinata e nuovi sistemi di assistenza alla guida.

Per vederla dal vivo dovremo aspettare ancora qualche mese: i primi esemplari della nuova Yaris arriveranno in concessionaria nel primo trimestre del prossimo anno.

Ancora più brio

Oltre alla conferma della versione da 116 CV, la gamma della Yaris si arricchisce con una nuova variante da 130 CV, la quale può contare su un aumento della coppia del 30% per un totale di 185 Nm (contro i 141 Nm della 116 CV). Lo scatto 0-100 km/h scende di mezzo secondo attestandosi a 9,2 secondi, mentre la ripresa da 80 a 120 km/h è di 7,5 secondi, ai vertici della categoria.

Toyota Yaris Premiere Edition (2024) Toyota Yaris GR Sport (2024)

Ad accompagnare la Yaris 130 ci sono gli allestimenti Premiere Edition e GR Sport. Il primo include la nuova verniciatura bicolore Neptune Blue (restano optional le tinte Platinum Pearl White e Silver Metallic) con tetto e montanti neri a contrasto, cuciture blu nell’abitacolo e cerchi in lega da 17” con design inedito.

Presente anche nella gamma attuale, la GR Sport si caratterizza per un’impostazione più sportiva, con dettagli esterni più aggressivi, pedaliera in alluminio e inserti rossi negli interni.

Quanta tecnologia

È possibile accedere alla Yaris 2024 con la smart digital key collegata all’app MyT. Fino a cinque utenti possono configurare la “chiave elettronica” per sbloccare l’auto col proprio smartphone e gestire una serie di funzioni da remoto, come la climatizzazione e l’attivazione delle luci d’emergenza.

Gli interni dell'allestimento Premiere Edition

L’equipaggiamento tecnologico della Toyota è stato rinnovato e consiste in due display, ovvero quello del cruscotto digitale (da 7” o 12,3”) e dell’infotainment (9” o 10,5”). Il digital cockpit presenta quadranti, informazioni, grafici ad alta definizione e ha un aspetto completamente personalizzabile in quattro modalità, mentre il sistema multimediale Toyota Smart Connect ha un’interfaccia più intuitiva e la navigazione basata sul cloud.

Presenti anche l’assistente vocale “Hey Toyota” e l’integrazione wireless di Apple CarPlay e Android Auto.

I nuovi sistemi di assistenza

Il nuovo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida si chiama Toyota T-Mate, che include tutte le funzionalità proposte in precedenza dal Toyota Safety Sense aggiungendone di nuove. I sistemi sono stati migliorati con l’utilizzo di una nuova telecamera e di un nuovo radar capaci di rilevare oggetti ancora più distanti per ridurre ulteriormente il rischio d’incidente.

Il Pre-Collision System riconosce ora un potenziale impatto frontale con auto, pedoni, ciclisti e anche motociclisti. Confermato l’Intersection Avoidance Support, che evita l’incidente quando si deve svoltare ad un incrocio.

Un dettaglio della Toyota Yaris Model Year 2024

C’è poi il Proactive Driving Assist che riduce il rischio di incidenti a bassa velocità e che include il Deceleration Assist (permette una decelerazione più fluida quando si rilascia l’acceleratore) e lo Steering Assist (identifica le curve che precedono l’auto e regola il livello di servoassistenza dello sterzo).

L’Emergency Driving Stop System può potenzialmente fermare (in sicurezza) la vettura nel caso in cui il conducente abbia un malore, mentre il Safe Exit Assist è dotato di un allarme visivo e sonora che evitare l’apertura delle portiere se è in arrivo un veicolo o un ciclista. Infine, non mancano il cruise control adattativo e il mantenimento di corsia.