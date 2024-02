L'Audi A3 si prepara a un restyling di metà carriera e per confermare l'imminente debutto delle rinnovate Sportback e Sedan ci mostra le prime foto camuffate dei prototipi della S3, la versione sportiva della gamma.

La cosa curiosa è che i prototipi dell'Audi S3 restyling a cinque e a quattro porte vengono annunciati con diversi aggiornamenti meccanici, cosa non troppo comune per un restyling. Le vetture che sfoggiano la tipica livrea Audi Sport nascondo infatti sotto al cofano una versione aggiornata del noto motore turbo benzina a quattro cilindri 2.0 TFSI che tocca i 333 CV (+23 CV rispetto al modello uscente) e i 420 Nm di coppia (+20 Nm).

Tempi di cambiata dimezzati

Il motore potenziato della nuova Audi S3 è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti, con tempi di cambiata dimezzati in caso di accelerazione a pieno regime. Forse ancora più importante è l'aggiunta di uno splitter posteriore ereditato dalla RS3.

Audi S3 restyling (2024), i prototipi camuffati

Anche se non dispone della modalità drift dedicata, il nuovo hardware dovrebbe rendere la S3 più divertente quando si spinge forte in curva. I piloti si sentiranno probabilmente più sicuri al volante grazie a una migliore aderenza ottenuta con una distribuzione ottimale della coppia tra le due ruote posteriori.

Freni maggiorati

Da una grande potenza derivano grandi responsabilità ed è per questo che Audi hanno dotato la S3 facelift di freni più grandi sull'asse anteriore. I freni in acciaio da 18 pollici hanno un diametro di 357 mm e sono stati resi più spessi di 4 mm, arrivando a 34 mm. I dischi anteriori sono abbracciati da nuove pinze a doppio pistoncino e sono dotati di pastiglie maggiorate per fornire una maggiore superficie di attrito. Audi ha lavorato con Falken su un nuovo set di pneumatici 235/35 più aderenti per i cerchi da 19 pollici.

Audi S3 Sportback restyling (2024), il dettaglio delle ruote

Oltre ai freni più potenti, l'assale anteriore è dotato di un nuovo cuscinetto del montante MacPherson e di bracci oscillanti più rigidi. Grazie anche all'evoluzione del sistema di sterzo progressivo e agli ammortizzatori regolati, il marchio di lusso tedesco sostiene che la S3 è ora più affilata che mai.

In attesa dell'Audi A3 restyling 2024

Il reveal completo è previsto per il 2024, quando Audi presenterà l'intera famiglia Audi A3 aggiornata. La logica ci dice che la gamma di motori dovrebbe rispecchiare quella della Volkswagen Golf recentemente presentata.

Audi S3 Sportback restyling (2024), il quadro strumenti

Anche la RS 3 riceverà delle modifiche, forse con una maggiore potenza del motore a cinque cilindri senza ricorrere all'elettrificazione. Il marchio di Ingolstadt ha lasciato intendere che il 2.5 TFSI potrebbe essere modificato per ottenere una potenza superiore agli attuali 401 CV (394 CV in Europa).