Lexus sta continuando ad arricchire la propria gamma, già piuttosto corposa, esplorando segmenti finora inediti, almeno per quanto riguarda i mercati europei: per il 2024, il brand premium di Toyota andrà infatti a occupare due aree del mercato, per certi versi opposte tra loro, con modelli piuttosto interessanti.

Da un lato avremo una nuova "base" rappresentata dal B-SUV LBX, dall'altra l'imponente monovolume LM che insegue soprattutto il settore degli shuttle di lusso e del noleggio con conducente, ma che può essere un'offerta intrigante ance per chi ha famiglie numerose. Potrebbero poi arrivare anche aggiornamenti minori su modelli già in listino, anche se per ora l'unico di cui sia giunta notizia è quello della coupé LC.

Ecco le novità Lexus per il 2023

Lexus LBX

Chi pensava che non ci sarebbe stato nulla di più piccolo della NX nel futuro di Lexus si sbagliava: il marchio di lusso di Toyota continua a seguire a distanza la Casa madre, almeno per quanto riguarda i SUV, proponendo modelli derivati anche segmenti popolari dove i prodotti premium sono in effetti più rari. Questo è Lexus LBX, derivata di Yaris Cross ma con telaio e "abbigliamento" più consoni al marchio, in arrivo con la primavera.

Lexus LBX 2024

La Lexus LBX è lunga 4,19 metri, larga 1,83 e alta 1,59 cm, ha un passo di 2,58, in generale è un po' più grande della Yaris Cross anche se ha un bagagliaio leggermente inferiore, 332 litri. Gli interni, ridisegnati, hanno un display centrale da 9,8", il gruppo propulsore full hybrid è composto sempre da un 1.5 tre cilindri e da un elettrico per la versione 2WD con una seconda unità, posteriore, per la AWD, ma ha più potente con 136 CV contro 116.

Nome Lexus LBX Carrozzeria SUV Motori Benzina full hybrid Data di arrivo Primavera 2024 Prezzi Da comunicare

Lexus LM

Dall'altra parte del listino rispetto a LBX arriva Lexus LM, una grande e lussuosa monovolume di oltre cinque metri, larga 1,9 e altra quasi due, con gli interni che possono diventare un vero e proprio salotto dotato di uno schermo da ben 48" e mille attenzioni per i passeggeri. Si tratta della seconda generazione di un modello inizialmente proposto sul mercato cinese ma che ora con la nuova serie arriva anche in Europa.

Lexus LM Lexus LM, gli interni

Il motore è naturalmente anche qui full hybrid e segue lo schema di modelli come NX, quindi è costituito da un 2.5 quattro cilindri a ciclo Atkinson da 190 CV e 239 Nm di coppia abbinato ad un motore elettrico da 184 kW. La massima potenza di sistema è di 250 CV. Arriva su ordinazione, con una versione standard a sette posti da 135.000 euro e una super-lusso da soli quattro posti che ne costa 155.000.

Nome Lexus LM Carrozzeria Monovolume Motori Benzina full hybrid Data di arrivo Inizio 2024 Prezzi da 135.000 a 155.000 euro

Lexus LC 2024

La poderosa coupé RC, unico modello non ibrido della gamma Lexus che da noi è venduta unicamente nella versione RC F con motore V8 da 464 CV, attende qualche aggiornamento di dettaglio per la prima metà del 2024.

Lexus RC 2024

Per la F in particolare non ci sono novità a livello meccanico, ma si parla di nuovi cerchi, un ampliamento della gamma colori e aggiornamenti delle funzioni di sicurezza incluse nel pacchetto di serie Lexus Safety System+ 2.5. Quindi, ritocchi lievi anche ai prezzi che qui al momento partono da 97.000 euro e toccano i 117.000 euro per la Track Edition.