La presenza di Subaru in Europa è destinata a rafforzarsi già da questo 2024 con l'arrivo di nuovi modelli attesi dal pubblico di appassionati che segue con molto interesse ogni prodotto della Casa delle Ellissi.

In ordine di tempo c'è la Subaru Crosstrek che inizia a raggiungere i garage dei primi clienti dopo il lancio di fine 2023, seguita dalla sportiva Subaru BRZ che arriva nelle concessionarie in un numero limitato di esemplari.

Possibile, ma ancora non confermato ufficialmente, è poi l'arrivo nel Vecchio Continente della nuova Subaru Forester e della nuova Subaru Impreza, attese da noi tra il 2024 e il 2025.

Ecco quindi le novità di Subaru per il 2024:

Subaru Crosstrek

La Subaru Crosstrek ha appena preso il posto della precedente Subaru XV e si prepara a raggiungere il grosso delle consegne proprio nel 2024. Il SUV crossover lungo 4,49 metri resta fedele alla filosofia generale della XV, ma ne rappresenta un'importante evoluzione sia a livello stilistico che di dotazioni e contenuti tecnici, a partire dalla motorizzazione 2.0 e-Boxer mild hybrid da 136 CV, la trazione integrale Symmetrical AWD e il cambio automatico CVT Lineartronic.

Tra le numerose novità della Subaru Crosstrek si segnalano la rigidità strutturale aumentata del 10%, la rumorosità a borda ridotta del 50%, il nuovo display in plancia da 11,6" e il più avanzato sistema Eyesight per la gestione degli ausili alla guida con stereo-camera e camera monoculare aggiuntiva.

Nome Subaru Crosstrek Carrozzeria SUV 5 porte Motori Benzina mild hybrid Data di arrivo Inizio 2024 Prezzi Da 37.900 euro

Subaru BRZ

La seconda generazione della Subaru BRZ arriva in Europa tra il 2023 e il 2024 in un numero limitato di esemplari per i principali mercati. La formula è quella classica da coupé 2+2 sportiva a trazione posteriore e cambio manuale 6 marce di serie (automatico opzionale in alcuni Paesi)

Il motore è il quattro cilindri boxer benzina 2.4 aspirato da 234 CV e 250 Nm che permette alla nuova BRZ di raggiungere i 226 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi.

Nome Subaru BRZ Carrozzeria Coupé Motori Benzina Data di arrivo 2023/2024 Prezzi Da 49.500 euro

Subaru Forester

Pur senza conferme ufficiali, la Subaru Forester di sesta generazione appena svelata al Salone di Los Angeles potrebbe farsi vedere in Europa già nel 2024. Il SUV giapponese da 4,65 metri di lunghezza rappresenta storicamente uno dei punti di forza dei listini Subaru e potrebbe presto sbarcare anche da noi.

Può moderna nello stile esterno e negli interni, la nuova Subaru Forester sfoggia un display verticale da 11.6", una capacità di carico del bagagliaio fino a 2.106 litri e tutte le nuove funzionalità del pacchetto Eyesight per sicurezza e ADAS. Da noi il motore dovrebbe rimanere il 2.0 e-Boxer da 150 CV, sempre abbinato a trazione integrale e cambio automatico CVT.

Nome Subaru Forester Carrozzeria SUV 5 porte Motori Benzina mild hybrid Data di arrivo Tra il 2024 e il 2025 Prezzi Da comunicare

Subaru Impreza

La nuova Subaru Impreza, anche lei di sesta generazione, ha debuttato negli USA già più di un anno fa, ma in Europa si è fatta vedere solamente in alcuni Paesi. Il 2024 potrebbe essere l'anno giusto per l'arrivo in più mercati europei della rinnovata hatchback 5 porte che porta con sé qualche novità stilistica e miglioramenti nelle dotazioni.

Sulla nuova Impreza spicca il sistema Starlink Multimedia Plus da 11,6” e l'immancabile versione evoluta del pacchetto EyeSight Driver Assist, oltre alla trazione integrale Asymmetrical AWD, il cambio CVT Lineartronic e il motore 2.0 e-Boxer mild hybrid da 136 CV. In Germania il prezzo parte da 34.990 euro.