Subaru presenta la nuova generazione della Forester in Nord America. Il SUV giapponese cambia in modo importante nell’estetica e negli interni, senza abbandonare il suo spirito da fuoristrada e le motorizzazioni del modello uscente.

Arriverà nelle concessionarie americane nella primavera 2024, mentre non abbiamo ancora informazioni precise sul suo debutto in Europa.

Come cambia fuori

Basata sempre sull'architettura Subaru Global Platform, la Forester vanta una rigidità torsionale aumentata del 10% grazie a una serie di nuovi accorgimenti in fase di produzione. Ciò si traduce in una maggiore sicurezza e in un handling migliorato. Al di là della telaistica, il look della Subaru è completamente nuovo, a partire dalla grande calandra con elementi orizzontali neri e fari divisi su due livelli.

Subaru Forester 2024, la versione USA Subaru Forester 2024, il passaruota Subaru Forester 2024, il tre quarti posteriore

Nuova anche la parte inferiore della mascherina, con dettagli trapezoidali (di color bronzo sugli allestimenti top di gamma) e sottili fendinebbia triangolari. Il design dei passaruota ricorda quello della sportiva WRX (non commercializzata in Europa), mentre il posteriore presenta dei nuovi gruppi ottici che si allungano verso il centro del portellone attraverso una linea nera lucida.

Interni e motore

Anche a bordo ci sono cambiamenti di rilievo. Sulla nuova Forester troviamo l’infotainment con display verticale da 11,6” ripreso dai modelli più recenti della Casa nipponica, mentre il quadro strumenti è ancora principalmente analogico. In generale, il design della plancia è stato rivisto per dare ulteriore spazio per le gambe, mentre i rivestimenti sono stati aggiornati con nuove scelte di materiali morbidi e pelle di vari colori.

Subaru Forester 2024, gli interni

Secondo Subaru, la capacità del bagagliaio oscilla tra gli 838 e i 2.106 litri ed è così la più grande mai vista su una Forester.

Sul fronte della sicurezza è presente il Subaru EyeSight, un pacchetto che include la frenata d’emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il Blind Spot Monitoring e la sterzata d’emergenza. Infine, l’unico motore annunciato è il 2.5 quattro cilindri a benzina da 182 CV e 241 Nm abbinato a un sistema di trazione integrale aggiornato e al cambio automatico a variazione continua.