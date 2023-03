Provate a pensare a una cabrio elettrica di grandi dimensioni e di lusso. Non ve ne viene in mente nemmeno una? L'intuizione è corretta perché, formalmente, nessun costruttore fino a oggi si è mai avventurato in questo segmento super esclusivo.

La prima mondiale assoluta dovrebbe essere - salvo esemplari one-off - la Maserati GranCabrio Folgore, la controparte a zero emissioni e senza tetto della GranTurismo che ha debuttato poco tempo fa. Recentemente un esemplare è stato messo alla prova sulla neve ed è stato immortalato in esclusive foto spia.

Niente scarichi

Per una volta iniziamo la nostra analisi dal posteriore, il tratto più importante della cabrio a zero emissioni. A catturare l'attenzione, infatti, è proprio l'assenza dei tradizionali terminali di scarico, un dettaglio che conferma la presenza del powertrain elettrico.

Qualcosa ribadito anche dai cerchi in lega specifici, il cui design è stato sviluppato dal centro stile del Tridente esclusivamente per equipaggiare le versioni 100% elettriche.

Il posteriore della Maserati GranCabrio Folgore

Spostandoci davanti, nonostante il pesante wrapping mimetico ancora ben presente, appare ben chiaro come le forme della GranTurismo tradizionale non dovrebbero essere stravolte sulla Maserati GranCabrio, inclusi i due fari anteriori optional a matrice di LED, il paraurti e la grande calandra con inglobato il "classico" Tridente.

L'anteriore della Maserati GranCabrio Folgore

Trattandosi di una cabrio, poi, è importante guardare anche il tetto. Come anticipato in altre foto spia, si tratta di una tela a più strati studiata appositamente per isolare dai rumori esterni e dalle condizioni atmosferiche anche avverse.

Come cambia e quando arriva

Rispetto alla versione GranTurismo, quindi coupé, la nuova Maserati GranCabrio - in generale, non solo elettrica - potrebbe perdere una lieve percentuale della capacità di carico per ospitare il meccanismo del tetto una volta ripiegato, un'indiscrezione non ancora confermata dalla Casa.

Venendo infine alla meccanica, la GranCabrio Folgore dovrebbe essere equipaggiata con lo stesso powertrain della imminente GranTurismo Folgore, quindi con tre motori - due posteriori e uno anteriore - per una potenza combinata di 760 CV e 1.350 Nm di coppia, alimentato da un pacco batterie con tecnologia a 800 V e 92,5 kWh di capacità. Il debutto dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, per arrivare sul mercato nel 2024.

